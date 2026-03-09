Битва за лидерство: Украина начинает решающую неделю Паралимпиады-2026

Сборная Украины уверенно прошла стартовый уикенд на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. По итогам двух соревновательных дней украинские параатлеты закрепиться среди лидеров общего зачета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Наиболее урожайным для "сине-желтых" был первый полноценный соревновательный день игр - суббота, 7 марта. Тогда украинцы получили шесть медалей, три из которых - золотые. Это позволило возглавить общий зачет.
Воскресенье, 8 марта - "золота" не принесло. Однако без медалей отечественные спортсмены не остались.
Наши парабиатлонисты пополнили копилку. Максим Мурашковский (индивидуальная гонка, нарушение зрения) завоевал "серебро". А Тарас Радь (индивидуальная гонка, класс сидя), Александра Кононова (индивидуальная гонка, класс стоя) и Дмитрий Суярко (индивидуальная гонка, нарушение зрения) - добавили бронзовые медали.
По состоянию на утро понедельника, 9 марта, медали Паралимпиады-2026 уже имеют представители 18 стран. Украина уверенно занимает второе место, уступая лишь сборной Китая.
Медальный зачет по состоянию на 9 марта (топ-5)
Полный перечень медалистов Украины на данный момент
Напомним, на предыдущих Играх-2022 в Пекине наша сборная установила историческую планку, заняв итоговое второе место с 29 медалями (11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых).
В этом году в составе делегации 25 атлетов и 10 гайдов. Впереди еще неделя соревнований, в течение которой разыграют большинство из 79 комплектов наград. Наши спортсмены представлены в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах и сноубординге.
Сегодня, 9 марта на Играх пройдут старты в рамках третьего соревновательного дня, на которых будут разыграны шесть комплектов наград - все в горных лыжах. Также продолжатся соревнования по керлингу и хоккею.
Представители паралимпийской сборной Украины в понедельник не стартуют.
