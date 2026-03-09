RU

Битва за лидерство: Украина начинает решающую неделю Паралимпиады-2026

09:24 09.03.2026 Пн
2 мин
В копилке "сине-желтых" уже 10 наград и уверенная позиция в медальном зачете
aimg Андрей Костенко
Александра Кононова (фото: НПК Украины)

Сборная Украины уверенно прошла стартовый уикенд на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо. По итогам двух соревновательных дней украинские параатлеты закрепиться среди лидеров общего зачета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Достижения первых дней

Наиболее урожайным для "сине-желтых" был первый полноценный соревновательный день игр - суббота, 7 марта. Тогда украинцы получили шесть медалей, три из которых - золотые. Это позволило возглавить общий зачет.

Воскресенье, 8 марта - "золота" не принесло. Однако без медалей отечественные спортсмены не остались.

Наши парабиатлонисты пополнили копилку. Максим Мурашковский (индивидуальная гонка, нарушение зрения) завоевал "серебро". А Тарас Радь (индивидуальная гонка, класс сидя), Александра Кононова (индивидуальная гонка, класс стоя) и Дмитрий Суярко (индивидуальная гонка, нарушение зрения) - добавили бронзовые медали.

Место в медальном зачете

По состоянию на утро понедельника, 9 марта, медали Паралимпиады-2026 уже имеют представители 18 стран. Украина уверенно занимает второе место, уступая лишь сборной Китая.

Медальный зачет по состоянию на 9 марта (топ-5)

  1. Китай - 8 "золотых" + 5 "серебряных" + 3 "бронзовые" = 16 наград
  2. Украина - 3 + 2 + 5 = 10
  3. Австрия - 2 + 0 + 0 = 2
  4. Канада - 1 + 3 +2 = 6
  5. США - 1 +3 +1 = 5

Полный перечень медалистов Украины на данный момент

  • "Золото": Тарас Радь, Александра Кононова, Александр Казик.
  • "Серебро": Ярослав Решетинский, Максим Мурашковский.
  • "Бронза": Людмила Ляшенко, Анатолий Ковалевский, Тарас Радь, Александра Кононова, Дмитрий Суярко.

Ориентир на рекорд Пекина

Напомним, на предыдущих Играх-2022 в Пекине наша сборная установила историческую планку, заняв итоговое второе место с 29 медалями (11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых).

В этом году в составе делегации 25 атлетов и 10 гайдов. Впереди еще неделя соревнований, в течение которой разыграют большинство из 79 комплектов наград. Наши спортсмены представлены в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах и сноубординге.

Шесть финалов понедельника

Сегодня, 9 марта на Играх пройдут старты в рамках третьего соревновательного дня, на которых будут разыграны шесть комплектов наград - все в горных лыжах. Также продолжатся соревнования по керлингу и хоккею.

Представители паралимпийской сборной Украины в понедельник не стартуют.

Ранее мы рассказали, как Украина превзошла свой лучший результат в истории биатлона.

