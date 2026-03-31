Битва з другими у світі: українські баскетболістки отримали суперниць у вирішальній стадії відбору ЧЄ
Вітчизняні баскетболістки продовжують боротьбу за вихід на континентальну першість. За результатами жеребкування другого етапу відбору на чемпіонат Європи 2027 року, наша команда потрапила до групи M.
Хто став суперницями "синьо-жовтих" – повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Що відомо про суперниць українок
На цьому етапі кваліфікації змагаються 24 збірні, які розподілені на шість груп по чотири команди. Збірна України, яка при жеребкуванні була в третьому кошику, потрапила до групи М, де зіграє з Францією, Великою Британією та Люксембургом.
Головний фаворит групи – збірна Франції. Одна з найтитулованіших команд світу, займає другу сходинку рейтингу ФІБА. "Триколірні" 35 разів грали на чемпіонатах Європи та двічі були переможницями (2001 та 2009 роки). На останньому чемпіонаті Європи у 2025 році були четвертими. На домашніх Олімпійських іграх 2024 року завоювали "срібло", поступившись лише баскетболісткам США.
Команда Великобританії сім разів грала на чемпіонаті Європи, найкращим результатом є четверте місце у 2019 році. На Євробаскеті-2025 зайняли 14-те місце. На першому етапі відбору ЧЄ-2027 Велика Британія виграла групу з Австрією, Швейцарією та Норвегією, здобувши 5 перемог в 6 іграх.
Збірна Люксембургу в своїй історії жодного разу не грала на чемпіонатах Європи. На першому етапі відбору команда стала другою в групі з Ізраїлем, Ірландією та Боснією і Герцеговиною, вигравши 3 матчі з 6-ти.
Як Україна виборола право на цей етап
Вихід українок до вирішальної стадії став можливим завдяки перемозі над Азербайджаном (73:55) у заключному матчі першого раунду.
Наша збірна фінішувала третьою у своїй групі, пропустивши вперед Чорногорію і Болгарію. Але потрапила до числа кращих третіх команд, що дозволило продовжити виступи у відборі.
Графік матчів та умови виходу
Команди зіграють між собою у два кола (вдома та на виїзді).
Боротьба розгорнеться у два ігрові вікна:
- 8–18 листопада 2026 року.
- 7–17 лютого 2027 року.
До фінальної частини жіночого Євробаскету-2027 вийдуть дві найкращі збірні з квартету.
