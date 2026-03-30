"Дніпро" виграв регулярний сезон та йде за третім "золотом": сітка битв на виліт у баскетбольній Суперлізі

Завершився регулярний чемпіонат чоловічої баскетбольної Суперліги. За його підсумками остаточно сформовано чвертьфінальні пари плей-офф, де головною інтригою стане спроба дніпрян оформити третє "золото" поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України .

Як завершився регулярний сезон

Переможцем регулярної першості став чинний чемпіон України – "Дніпро". Команда, що виграла два останні розіграші Суперліги, підтвердила статус фаворита, завершивши етап лише з двома поразками.

У останньому турі справжня інтрига розгорнулася у боротьбі за сьоме місце: миколаївський "Ніко-Баскет" у вирішальній грі здолав "Говерлу" (84:78). Ця звитяга дозволила миколаївцям обійти "Черкаських Мавп" і уникнути зустрічі з лідером вже у першому раунді плей-офф.

Тим часом "Рівне" втратило шанс на перевагу домашнього майданчика, поступившись у заключному турі "Запоріжжю" (74:83).

Єдиним клубом, який не потрапив до вісімки найкращих та вже завершив сезон, став "Старий Луцьк".

Пари 1/4 фіналу та повна сітка плей-офф

Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд. Стартові ігри заплановано на 4 квітня.

Сформовані пари:

"Дніпро" (1) – "Черкаські Мавпи" (8)

"Харківські Соколи" (2) – "Ніко-Баскет" (7)

"Київ-Баскет" (3) – "Запоріжжя" (6)

"Прикарпаття-Говерла" (4) – "Рівне" (5)

Перші та (за потреби) треті поєдинки серій прийматимуть клуби з вищим номером посіву. Другі ігри серій пройдуть 7–8 квітня, а вирішальні – 10–11 квітня.

У півфіналі переможець пари "Дніпро" - "Мавпи" зустрінеться з найкращим у протистоянні "Говерли" та "Рівного". Іншу путівку до фіналу розіграють переможці пар за участю харків'ян та киян.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу: