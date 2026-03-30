"Дніпро" виграв регулярний сезон та йде за третім "золотом": сітка битв на виліт у баскетбольній Суперлізі
Завершився регулярний чемпіонат чоловічої баскетбольної Суперліги. За його підсумками остаточно сформовано чвертьфінальні пари плей-офф, де головною інтригою стане спроба дніпрян оформити третє "золото" поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Як завершився регулярний сезон
Переможцем регулярної першості став чинний чемпіон України – "Дніпро". Команда, що виграла два останні розіграші Суперліги, підтвердила статус фаворита, завершивши етап лише з двома поразками.
У останньому турі справжня інтрига розгорнулася у боротьбі за сьоме місце: миколаївський "Ніко-Баскет" у вирішальній грі здолав "Говерлу" (84:78). Ця звитяга дозволила миколаївцям обійти "Черкаських Мавп" і уникнути зустрічі з лідером вже у першому раунді плей-офф.
Тим часом "Рівне" втратило шанс на перевагу домашнього майданчика, поступившись у заключному турі "Запоріжжю" (74:83).
Єдиним клубом, який не потрапив до вісімки найкращих та вже завершив сезон, став "Старий Луцьк".
Пари 1/4 фіналу та повна сітка плей-офф
Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд. Стартові ігри заплановано на 4 квітня.
Сформовані пари:
- "Дніпро" (1) – "Черкаські Мавпи" (8)
- "Харківські Соколи" (2) – "Ніко-Баскет" (7)
- "Київ-Баскет" (3) – "Запоріжжя" (6)
- "Прикарпаття-Говерла" (4) – "Рівне" (5)
Перші та (за потреби) треті поєдинки серій прийматимуть клуби з вищим номером посіву. Другі ігри серій пройдуть 7–8 квітня, а вирішальні – 10–11 квітня.
У півфіналі переможець пари "Дніпро" - "Мавпи" зустрінеться з найкращим у протистоянні "Говерли" та "Рівного". Іншу путівку до фіналу розіграють переможці пар за участю харків'ян та киян.
Хто вигравав чемпіонат України
Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.
З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.
Усі чемпіони України з баскетболу:
- "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Дніпро" – 3 (2020, 2024, 2025)
- "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
- "Київ" – 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
- "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
- "Донецьк" – 1 (2012)
