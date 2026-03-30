ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Дніпро" виграв регулярний сезон та йде за третім "золотом": сітка битв на виліт у баскетбольній Суперлізі

17:29 30.03.2026 Пн
2 хв
У чемпіонаті України визначено всі пари чвертьфіналів та єдину команду-невдаху
aimg Андрій Костенко
"Дніпро" знову перший (фото: БК "Дніпро")

Завершився регулярний чемпіонат чоловічої баскетбольної Суперліги. За його підсумками остаточно сформовано чвертьфінальні пари плей-офф, де головною інтригою стане спроба дніпрян оформити третє "золото" поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Читайте також: Вийшов на 9 хвилин і вразив усіх: українець став кращим у матчі НБА

Як завершився регулярний сезон

Переможцем регулярної першості став чинний чемпіон України – "Дніпро". Команда, що виграла два останні розіграші Суперліги, підтвердила статус фаворита, завершивши етап лише з двома поразками.

У останньому турі справжня інтрига розгорнулася у боротьбі за сьоме місце: миколаївський "Ніко-Баскет" у вирішальній грі здолав "Говерлу" (84:78). Ця звитяга дозволила миколаївцям обійти "Черкаських Мавп" і уникнути зустрічі з лідером вже у першому раунді плей-офф.

Тим часом "Рівне" втратило шанс на перевагу домашнього майданчика, поступившись у заключному турі "Запоріжжю" (74:83).

Єдиним клубом, який не потрапив до вісімки найкращих та вже завершив сезон, став "Старий Луцьк".

Пари 1/4 фіналу та повна сітка плей-офф

Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд. Стартові ігри заплановано на 4 квітня.

Сформовані пари:

  • "Дніпро" (1) – "Черкаські Мавпи" (8)
  • "Харківські Соколи" (2) – "Ніко-Баскет" (7)
  • "Київ-Баскет" (3) – "Запоріжжя" (6)
  • "Прикарпаття-Говерла" (4) – "Рівне" (5)

Перші та (за потреби) треті поєдинки серій прийматимуть клуби з вищим номером посіву. Другі ігри серій пройдуть 7–8 квітня, а вирішальні – 10–11 квітня.

У півфіналі переможець пари "Дніпро" - "Мавпи" зустрінеться з найкращим у протистоянні "Говерли" та "Рівного". Іншу путівку до фіналу розіграють переможці пар за участю харків'ян та киян.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу:

  • "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Дніпро" – 3 (2020, 2024, 2025)
  • "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Київ" – 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
  • "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
  • "Донецьк" – 1 (2012)

Раніше ми розповіли, які шанси у збірної України у відборі на ЧС-2027 після двох поразок від Іспанії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Баскетбол Чемпіонат України
Новини
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни