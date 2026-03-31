Битва со вторыми в мире: украинские баскетболистки получили соперниц в решающей стадии отбора ЧЕ

Отечественные баскетболистки продолжают борьбу за выход на континентальное первенство. По результатам жеребьевки второго этапа отбора на чемпионат Европы 2027 года, наша команда попала в группу M.

Кто стал соперницами "сине-желтых" - сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола .

Что известно о соперницах украинок

На этом этапе квалификации соревнуются 24 сборные, которые распределены на шесть групп по четыре команды. Сборная Украины, которая при жеребьевке была в третьей корзине, попала в группу М, где сыграет с Францией, Великобританией и Люксембургом.

Главный фаворит группы - сборная Франции. Одна из самых титулованных команд мира, занимает вторую строчку рейтинга ФИБА. "Трехцветные" 35 раз играли на чемпионатах Европы и дважды были победительницами (2001 и 2009 годы). На последнем чемпионате Европы в 2025 году были четвертыми. На домашних Олимпийских играх 2024 года завоевали "серебро", уступив лишь баскетболисткам США.

Команда Великобритании семь раз играла на чемпионате Европы, лучшим результатом является четвертое место в 2019 году. На Евробаскете-2025 заняли 14-е место. На первом этапе отбора ЧЕ-2027 Великобритания выиграла группу с Австрией, Швейцарией и Норвегией, одержав 5 побед в 6 играх.

Сборная Люксембурга в своей истории ни разу не играла на чемпионатах Европы. На первом этапе отбора команда стала второй в группе с Израилем, Ирландией и Боснией и Герцеговиной, выиграв 3 матча из 6-ти.

Как Украина завоевала право на этот этап

Выход украинок в решающую стадию стал возможным благодаря победе над Азербайджаном (73:55) в заключительном матче первого раунда.

Наша сборная финишировала третьей в своей группе, пропустив вперед Черногорию и Болгарию. Но попала в число лучших третьих команд, что позволило продолжить выступления в отборе.

График матчей и условия выхода

Команды сыграют между собой в два круга (дома и на выезде).

Борьба развернется в два игровых окна:

8-18 ноября 2026 года.

7-17 февраля 2027 года.

В финальную часть женского Евробаскета-2027 выйдут две лучшие сборные из квартета.