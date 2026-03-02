ua en ru
Пн, 02 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна вдруге програла Іспанії у відборі на баскетбольний ЧС-2027: чи залишилися шанси

Понеділок 02 березня 2026 23:31
UA EN RU
Україна вдруге програла Іспанії у відборі на баскетбольний ЧС-2027: чи залишилися шанси Матч Україна – Іспанія (фото: fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України зазнала другої поразки поспіль у кваліфікації баскетбольного чемпіонату світу-2027. Після програшу Іспанії в номінально домашній грі, "синьо-жовті" поступилися тому ж супернику на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: 10-й українець в НБА: Шульга дебютував за "Бостон Селтікс" у офіційному матчі

Баскетбол. Кваліфікація ЧС-2027, 4-й тур

Іспанія – Україна – 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Деталі матчу

Старт поєдинку залишився за іспанцями: за підсумками першої чверті суперник забезпечив собі гандикап у сім очок. У другій десятихвилинці "синьо-жовтим" вдалося стабілізувати гру та не відпустити опонента у відрив – чверть завершилася внічию з рахунком 12:12.

Найбільш видовищним та результативним став третій ігровий відрізок. Попри активний спротив українців, Іспанія виграла чверть (24:22), збільшивши загальну перевагу до дев'яти пунктів. В останній десятихвилинці перевага господарів стала ще відчутнішою, а фінальна сирена зафіксувала поразку України з рахунком 64:78.

У складі української збірної найрезультативнішим гравцем став Андрій Войналович, який записав на свій рахунок 12 очок. Лише на один бал менше здобув Олександр Ковляр.

Україна вдруге програла Іспанії у відборі на баскетбольний ЧС-2027: чи залишилися шанси

Турнірні перспективи

До серії матчів у лютому-березні українці підходили у статусі співлідерів групи А, поступаючись іспанцям лише за різницею очок. Однак дві поразки різко погіршили турнірний стан нашої команди. Річ у тім, що в паралельних поєдинках Грузія двічі здолала Данію і наздогнала "синьо-жовтих" за турнірними балами. Більш того, випередила за різницею ігрових очок та вийшла на другу позицію.

Матчі групи А у лютому-березні:

  • Україна – Іспанія – 66:86
  • Данія – Грузія – 71:89
  • Грузія – Данія – 89:60
  • Іспанія – Україна – 78:64

Турнірна таблиця

  1. Іспанія – 8 балів (різниця очок + 73)
  2. Грузія – 6 (+5)
  3. Україна – 6 (-4)
  4. Данія – 4 (-74)

Таким чином Іспанія майже гарантувала собі перше місце у квартеті. За другу позицію боротимуться Україна та Грузія. Багато що тут вирішиться в очному поєдинку, який відбудеться 2 липня та буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Нагадаємо, що на початку відбору українці у гостях здолали грузинську команду з рахунком 92:79.

Розклад матчів, що залишилися:

2 липня

  • Іспанія – Данія
  • Україна – Грузія

5 липня

  • Данія – Україна
  • Грузія – Іспанія

Що далі

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.

Раніше ми розповіли, як Лень з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол Чемпіонат світу Збірна України Збірна Іспанії
Новини
Зеленський: ми отримали документи з планами РФ на 2026-2027 роки
Зеленський: ми отримали документи з планами РФ на 2026-2027 роки
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою