Україна вдруге програла Іспанії у відборі на баскетбольний ЧС-2027: чи залишилися шанси

Збірна України зазнала другої поразки поспіль у кваліфікації баскетбольного чемпіонату світу-2027. Після програшу Іспанії в номінально домашній грі , "синьо-жовті" поступилися тому ж супернику на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Баскетбол. Кваліфікація ЧС-2027, 4-й тур

Іспанія – Україна – 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Деталі матчу

Старт поєдинку залишився за іспанцями: за підсумками першої чверті суперник забезпечив собі гандикап у сім очок. У другій десятихвилинці "синьо-жовтим" вдалося стабілізувати гру та не відпустити опонента у відрив – чверть завершилася внічию з рахунком 12:12.

Найбільш видовищним та результативним став третій ігровий відрізок. Попри активний спротив українців, Іспанія виграла чверть (24:22), збільшивши загальну перевагу до дев'яти пунктів. В останній десятихвилинці перевага господарів стала ще відчутнішою, а фінальна сирена зафіксувала поразку України з рахунком 64:78.

У складі української збірної найрезультативнішим гравцем став Андрій Войналович, який записав на свій рахунок 12 очок. Лише на один бал менше здобув Олександр Ковляр.

Турнірні перспективи

До серії матчів у лютому-березні українці підходили у статусі співлідерів групи А, поступаючись іспанцям лише за різницею очок. Однак дві поразки різко погіршили турнірний стан нашої команди. Річ у тім, що в паралельних поєдинках Грузія двічі здолала Данію і наздогнала "синьо-жовтих" за турнірними балами. Більш того, випередила за різницею ігрових очок та вийшла на другу позицію.

Матчі групи А у лютому-березні:

Україна – Іспанія – 66:86

Данія – Грузія – 71:89

Грузія – Данія – 89:60

Іспанія – Україна – 78:64

Турнірна таблиця

Іспанія – 8 балів (різниця очок + 73) Грузія – 6 (+5) Україна – 6 (-4) Данія – 4 (-74)

Таким чином Іспанія майже гарантувала собі перше місце у квартеті. За другу позицію боротимуться Україна та Грузія. Багато що тут вирішиться в очному поєдинку, який відбудеться 2 липня та буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Нагадаємо, що на початку відбору українці у гостях здолали грузинську команду з рахунком 92:79.

Розклад матчів, що залишилися:

2 липня

Іспанія – Данія

Україна – Грузія

5 липня

Данія – Україна

Грузія – Іспанія

Що далі

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.