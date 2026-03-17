Перемога з гірким присмаком? Українки розгромили Азербайджан, але їхня доля тепер у чужих руках

19:08 17.03.2026 Вт
Гра нервів у Баку: одна чверть ледь не зіпсувала українкам весь тріумф
aimg Катерина Урсатій
Жіноча збірна України з баскетболу (фото: fiba.basketball)

Жіноча національна збірна України з баскетболу поставила переможну крапку в межах першого етапу кваліфікації на континентальну першість 2027 року. У заключному турі "синьо-жовті" впевнено здолали Азербайджан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Реванш у Баку та турнірні розклади

Для підопічних головного тренера виїзд до столиці Азербайджану був фінальним акордом поточної стадії.

Попри те, що українки втратили можливість фінішувати у першій двійці групи, яка гарантувала прямий квиток далі, матч мав принципове значення для подальшого рейтингу.

Це була друга зустріч команд у поточному циклі - перша гра у листопаді завершилася нищівною поразкою азербайджанок (98:34).

Домінування на паркеті: хід протистояння

Українська команда захопила ініціативу з перших секунд.

Вже після стартової 10-хвилинки перевага гостей становила 12 пунктів (18:6). У другому ігровому відрізку розрив збільшився до 16 очок.

Цікаво, що основний масив балів українки набирали завдяки агресивній грі у "фарбі" та реалізації штрафних кидків, обмежившись лише одним влучним дальнім пострілом до великої перерви.

Третя чверть пройшла за аналогічним сценарієм: збірна України продовжувала тиснути, довівши свій гандикап до солідних 20 очок.

Господині майданчика змогли дещо скоротити відставання лише у фінальному періоді, який залишився за ними (16:14), проте це не вплинуло на загальний підсумок поєдинку.

Статистика та лідери матчу

Найкращий показник результативності у складі збірної України продемонструвала Христина Кулеша, яка записала до свого активу 13 очок.

У складі опоненток найпомітнішою була форвардка Поліна Щукіна з 14 балами.

Що далі для "синьо-жовтих"

Завдяки цьому успіху Україна тимчасово перемістилася на другу сходинку у квартеті. Проте через результати особистих зустрічей з Чорногорією наша команда гарантовано завершить раунд на третьому місці.

Подальша доля українського колективу залежатиме від рейтингу збірних, що посіли треті місця у своїх групах, що залишає шанси на продовження боротьби за вихід до наступної стадії.

Турнірне становище в групі:

  1. Болгарія - 10 очок (5 матчів)
  2. Україна - 9 очок (6 матчів)
  3. Чорногорія - 8 очок (5 матчів)
  4. Азербайджан - 6 очок (6 матчів)

"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
