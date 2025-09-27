Маск, Беннон і Тіль: оприлюднені нові матеріали про зв'язки Епштейна з оточенням Трампа
Конгрес США отримав нові матеріали з архівів покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, які вказують на його зв’язки з низкою осіб, наближених до президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
У зазначених документах зазначається, що серед фігурантів опинилися ексрадник Трампа Стів Беннон та мільярдери Ілон Маск і Пітер Тіль.
Документи, які демократи оприлюднили у п’ятницю, були передані Комітету з нагляду та реформ Палати представників. У копії плану поїздок зазначено, що Маск планував відвідати острів розпусти Епштейна 6 грудня 2014 року.
Інший документ вміщує інформацію про запланований обід з Тілем 27 листопада 2017 року та сніданок із Бенноном 16 лютого 2019 року. Вони сталися за кілька місяців до висунення проти Епштейна звинувачень у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.
За даними видання, ці документи підтверджують, що усі троє підтримували контакти з Епштейном навіть після того, як він визнався у сексуальних злочинах у рамках угоди зі слідством 2007 року, але продовжував переслідувати молодих жінок і дівчат до свого арешту в 2019 році.
У матеріалах також згадується, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс мав намір взяти участь у так званому "сніданку-вечірці" з Епштейном у 2014 році.
Документи вміщують записи про масажі для британського принца Ендрю, а також деталі його перельоту у 2000 році, в якому він брав участь.
Загалом, як зазначають демократи, комітет отримав 8544 документи, пов’язані з Епштейном.
Серед них - журнали телефонних дзвінків, списки пасажирів авіарейсів за 1990-2019 роки, фінансові книги з операціями та розклади зустрічей за 2010-2019 роки.
Справа Епштейна
Так звана "Справа Епштейна" стосується мільярдера Джеффрі Епштейна - організатора світських вечірок і приятеля багатьох знаменитостей, серед яких Білл Клінтон і Дональд Трамп.
У 2005 році батьки 14-річної дівчини звернулися до поліції Флориди з заявою про те, що Епштейн здійснював щодо неї сексуальні дії у своєму будинку в Палм-Біч.
Епштейна звинуватили в отримання сексуальних послуг від неповнолітніх за гроші з 2002 по 2005 роки у його резиденціях на Мангеттені та на Флориді.
Під час розслідування поліція опитала близько 50 дівчат, а звинувачення на рівні федеральних судів могли присудити Епштейну довічне ув’язнення. Однак через секретну угоду зі слідством, зловмисник отримав лише півтора року тюремного ув’язнення.
У 2019 році Епштейн звів рахунки з життям у камері слідчого ізолятора на Мангеттені.
17 липня 2025 року видання The Wall Street Journal оприлюднило статтю з добіркою листів, які були подаровані Епштейну на його 50-річчя у 2003 році. Серед них була записка за підписом президента США Дональда Трампа і контуром оголеної жінки.
Наступного дня Трамп подав судовий позов про наклеп і заявив, що жодного подібного листа чи малюнка не існує. Він вимагає від видання The New York Times 15 млрд доларів компенсації за наклеп і дезінформацію.
Спікер палати представників США Майк Джонсон зазначив, що Трамп був інформатором ФБР у справі Епштейна.