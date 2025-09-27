Маск, Беннон і Тіль: оприлюднені нові матеріали про зв'язки Епштейна з оточенням Трампа

Конгрес США отримав нові матеріали з архівів покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, які вказують на його зв’язки з низкою осіб, наближених до президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

У зазначених документах зазначається, що серед фігурантів опинилися ексрадник Трампа Стів Беннон та мільярдери Ілон Маск і Пітер Тіль.

Документи, які демократи оприлюднили у п’ятницю, були передані Комітету з нагляду та реформ Палати представників. У копії плану поїздок зазначено, що Маск планував відвідати острів розпусти Епштейна 6 грудня 2014 року.

Інший документ вміщує інформацію про запланований обід з Тілем 27 листопада 2017 року та сніданок із Бенноном 16 лютого 2019 року. Вони сталися за кілька місяців до висунення проти Епштейна звинувачень у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації.

За даними видання, ці документи підтверджують, що усі троє підтримували контакти з Епштейном навіть після того, як він визнався у сексуальних злочинах у рамках угоди зі слідством 2007 року, але продовжував переслідувати молодих жінок і дівчат до свого арешту в 2019 році.

У матеріалах також згадується, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс мав намір взяти участь у так званому "сніданку-вечірці" з Епштейном у 2014 році.

Документи вміщують записи про масажі для британського принца Ендрю, а також деталі його перельоту у 2000 році, в якому він брав участь.

Загалом, як зазначають демократи, комітет отримав 8544 документи, пов’язані з Епштейном.

Серед них - журнали телефонних дзвінків, списки пасажирів авіарейсів за 1990-2019 роки, фінансові книги з операціями та розклади зустрічей за 2010-2019 роки.