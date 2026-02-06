Більше не один? Макс Барських приголомшив особистим зізнанням (відео)

Популярний український співак Макс Барських, чиї хіти стають маніфестами почуттів мільйонів, презентував новий сингл "Закоханий". Після свого попереднього треку артист вирішив змінити вектор із драми на світлу надію.
РБК-Україна з посиланням на пресреліз виконавця розповідає про особисте зізнання Барських та чому ця пісня стала відображенням його реального внутрішнього стану.
Попередній хіт музиканта "Не складається" став для багатьох українців саундтреком цієї непростої зими, відображаючи емоційну складність часу.
Проте у новій пісні Барських змінює настрій - тепер він співає про почуття, що здатні зігріти навіть у найважчі часи.
Сам Макс не приховує, що пісня "Закоханий" є біографічною. За словами співака, вона відображає його теперішній внутрішній стан.
"Я відверто ділюся у піснях своїми почуттями. Якщо навіть такої важкої зими кохання знайшло мене - вірю, що воно знайде і моїх слухачів. А разом із ним прийдуть сила та віра у теплу весну. Я обожнюю цю пісню. Вона як картина, що відображає мій внутрішній стан", - каже артист.
Новий сингл звучить як особисте одкровення, яке перетворюється на спільне переживання. І, з огляду на коментарі, вона миттєво знайшла відгук в серцях слухачів.
Для співака музика залишається головним джерелом тепла, якого зараз потребує кожен українець.
