Зникли на піку слави: легендарні зірки українського "Х-Фактора" гучно повернулися в музику

П'ятниця 06 лютого 2026 21:52
Олексій Веренчик (фото: пресслужба DETACH)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український альтернативний рок-гурт DETACH, який став справжнім феноменом шоу "Х-Фактор" та фестивальним проривом країни, офіційно перериває творчу паузу. Після тривалого мовчання та резонансних відео про війну, музиканти презентували потужну роботу "Рай".

РБК-Україна розповідає про історію створення треку в підвалах під обстрілами та чому гурт знову готовий підкорювати серця слухачів.

Більше цікавого: популярний хітмейкер TikTok дасть великий концерт на біс

Музика з-під землі: як створювався "Рай"

Трек "Рай" був написаний фронтменом Олексієм Веренчиком ще на початку повномасштабного вторгнення.

За словами вокаліста, весна 2022 року стала періодом емоційного напруження, коли лють і біль сублімувалися у творчість.

"Весною 2022-го року моє натхнення просто било через край, страх від невизначенності, вибухи за вікнами, біль і лють, які сублімувались в творчість, я навіть точно не скажу, скільки треків я тоді написав. Я зачинявся у підвалі і розчинявся у музиці", - згадує Веренчик.

Хоча пісня була готова давно, музиканти вирішили дати їй "відлежатися".

Після виступу на фестивалі Файне Місто у 2022 році гурт знову зник з радарів, відчувши емоційне вигорання від проживання навколишнього болю.

Про що новий реліз

Трек "Рай" - це історія не про комфорт, а про справжній героїзм. Це присвята тим, хто жертвує всім і самовіддано йде у "самісіньке пекло" заради вищої мети.

Режисером відео став Тіма Касаткін (барабанщик Space OfVariations), відомий своєю роботою з такими гігантами індустрії, як The Hardkiss, Jinjer та багатьох інших.


Нагадаємо, що DETACH - постійні учасники усіх українських фестивалів. У 2016 та 2017 рокери були визнані "найбльш фестивальним гуртом країни".

Зараз до складу гурту входять Олексій Веренчик (вокал), Максим Стадник та Роман Бондар (гітари), Руслан Войтович (бас-гітара).

У 2016 році DETACH стали срібними суперфіналістами шоу "Х-Фактор", а роком пізніше брали участь у національному відборі на "Євробачення". Крім того, Веренчик брав участь у шоу "Голос країни".


У 2022 році гурт шокував мережу кліпом "Кінцева", у якому віртуально ліквідували президента РФ.


Музиканти обіцяють, що цей рік буде багатим на нові релізи.

