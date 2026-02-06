Больше не один? Макс Барских ошеломил личным признанием (видео)

Популярный украинский певец Макс Барских, чьи хиты становятся манифестами чувств миллионов, презентовал новый сингл "Закоханий". После своего предыдущего трека артист решил сменить вектор с драмы на светлую надежду.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз исполнителя рассказывает о личном признании Барских и почему эта песня стала отражением его реального внутреннего состояния.
Предыдущий хит музыканта "Не складається" стал для многих украинцев саундтреком этой непростой зимы, отражая эмоциональную сложность времени.
Однако в новой песне Барских меняет настроение - теперь он поет о чувствах, которые способны согреть даже в самые тяжелые времена.
Сам Макс не скрывает, что песня "Закоханий" является биографической. По словам певца, она отражает его теперешнее внутреннее состояние.
"Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня - верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", - говорит артист.
Новый сингл звучит как личное откровение, которое превращается в общее переживание. И, судя по комментариям, она мгновенно нашла отклик в сердцах слушателей.
Для певца музыка остается главным источником тепла, в котором сейчас нуждается каждый украинец.
