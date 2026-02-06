Больше не один? Макс Барских ошеломил личным признанием (видео)

От драмы к свету

Предыдущий хит музыканта "Не складається" стал для многих украинцев саундтреком этой непростой зимы, отражая эмоциональную сложность времени.

Однако в новой песне Барских меняет настроение - теперь он поет о чувствах, которые способны согреть даже в самые тяжелые времена.

Личное признание артиста

Сам Макс не скрывает, что песня "Закоханий" является биографической. По словам певца, она отражает его теперешнее внутреннее состояние.



"Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня - верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", - говорит артист.



Музыка как спасение

Новый сингл звучит как личное откровение, которое превращается в общее переживание. И, судя по комментариям, она мгновенно нашла отклик в сердцах слушателей.

"Легко, тепло и очень по-доброму".

"Ты влюбился, это классно. А мы все влюблены в тебя".

"Это лучший подарок ко Дню Святого Валентина".

"Любовь держит украинцев. Песня добрая с энергией любви, поднимает настроение".

"Хорошая песня. Приятная на слух. Создается впечатление, что поется о тебе и для тебя".

"Очень хорошая песня. Желаю тебе быть счастливым, с кем ты есть".

Для певца музыка остается главным источником тепла, в котором сейчас нуждается каждый украинец.