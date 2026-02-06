RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Больше не один? Макс Барских ошеломил личным признанием (видео)

Макс Барских ошеломил личным признанием (кадр из клипа)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Популярный украинский певец Макс Барских, чьи хиты становятся манифестами чувств миллионов, презентовал новый сингл "Закоханий". После своего предыдущего трека артист решил сменить вектор с драмы на светлую надежду.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз исполнителя рассказывает о личном признании Барских и почему эта песня стала отражением его реального внутреннего состояния.

Больше интересного: звезды "Х-Фактора" вернулись в музыку с песней о "настоящем героизме"

От драмы к свету

Предыдущий хит музыканта "Не складається" стал для многих украинцев саундтреком этой непростой зимы, отражая эмоциональную сложность времени.

Однако в новой песне Барских меняет настроение - теперь он поет о чувствах, которые способны согреть даже в самые тяжелые времена.

Личное признание артиста

Сам Макс не скрывает, что песня "Закоханий" является биографической. По словам певца, она отражает его теперешнее внутреннее состояние.

"Я откровенно делюсь в песнях своими чувствами. Если даже такой тяжелой зимой любовь нашла меня - верю, что она найдет и моих слушателей. А вместе с ней придут сила и вера в теплую весну. Я обожаю эту песню. Она как картина, отражающая мое внутреннее состояние", - говорит артист.


Музыка как спасение

Новый сингл звучит как личное откровение, которое превращается в общее переживание. И, судя по комментариям, она мгновенно нашла отклик в сердцах слушателей.

  • "Легко, тепло и очень по-доброму".
  • "Ты влюбился, это классно. А мы все влюблены в тебя".
  • "Это лучший подарок ко Дню Святого Валентина".
  • "Любовь держит украинцев. Песня добрая с энергией любви, поднимает настроение".
  • "Хорошая песня. Приятная на слух. Создается впечатление, что поется о тебе и для тебя".
  • "Очень хорошая песня. Желаю тебе быть счастливым, с кем ты есть".

Для певца музыка остается главным источником тепла, в котором сейчас нуждается каждый украинец.

