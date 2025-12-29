ua en ru
40-річна зірка "Фабрики зірок" вперше стала мамою

Понеділок 29 грудня 2025 10:18
40-річна зірка "Фабрики зірок" вперше стала мамою Лавіка (фото: instagram.com/lavika)
Автор: Іванна Пашкевич

40-річна українська співачка Лавіка (справжнє ім'я Любов Юнак) і учасниця третього сезону популярного свого часу шоу "Фабрика зірок-3" вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Первісток зірки з’явився на світ 28 грудня в Київському міському пологовому будинку №7.

Після пологів Лавіка вирішила зробити цей момент особливим - у палаті вона ввімкнула проєкцію зоряного неба, створивши атмосферу чарівності й символічно перетворивши перші години після народження сина на сімейне свято.

"Моя любов подарувала мені сина. Наша перша вечірка", - написала співачка.

40-річна зірка &quot;Фабрики зірок&quot; вперше стала мамоюЛавіка з коханим (фото: instagram.com/lavika)

Разом із дописом Лавіка оприлюднила перші знімки з новонародженим - на фото хлопчик мирно спить. Ім’я дитини подружжя вирішило поки що не розкривати.

40-річна зірка &quot;Фабрики зірок&quot; вперше стала мамоюЛавіка вперше стала мамою (фото: instagram.com/lavika)

Коротка біографія Лавіки

Любов Юнак народилася у Києві. З раннього віку займалася балетною хореографією, а згодом здобула одразу дві вищі освіти.

Першу впізнаваність у медіапросторі отримала у 2008 році, з’явившись у кліпі гурту "Скрябін" на пісню "Квінти".

Вже за кілька років, у 2011-му, співачка підписала контракт із лейблом Moon Records та почала виступати під сценічним ім’ям Лавіка.

Дебютна композиція "Щастя кольору платини" одразу отримала відеокліп, а наступний сингл - "Вічний рай" - став проривом у кар’єрі артистки та увійшов до топ-20 найбільш ротованих пісень на українських радіостанціях.

40-річна зірка &quot;Фабрики зірок&quot; вперше стала мамоюЛавіка (фото: instagram.com/lavika)

Того ж року Лавіка була відзначена премією "Кришталевий мікрофон" у номінації "Прорив року".

Паралельно з музичною діяльністю виконавиця знімалася в короткометражному фільмі "Хуліган" та активно працювала над новими релізами.

Серед її пісень - "Осінь - це я!", "У місті весна", "Все в моїй душі", "Торкнемося губами", "Літо", "Краплі дощу" та інші. Частина відеоробіт знімалася за межами України - зокрема в Туреччині, Португалії та Стамбулі.

Наприкінці 2011 року Лавіка представила свій дебютний повноформатний альбом "Серце у формі сонця".

40-річна зірка &quot;Фабрики зірок&quot; вперше стала мамоюЛавіка (фото: instagram.com/lavika)

Окрім сцени, Любов Юнак реалізувала себе й у науковій сфері - у 2013 році вона захистила кандидатську дисертацію з психології та здобула науковий ступінь.

У 2014-2017 роках співачка працювала телеведучою проєкту Start-UP Show на каналі M1. А у 2016 році взяла участь у національному відборі на Євробачення з авторською піснею "Hold Me".

У 2018 році Лавіка вийшла заміж за ексучасника "Фабрики зірок" Володимира Борисенка, однак цей союз згодом розпався.

У травні 2025 року співачка вдруге вийшла заміж - її обранцем став Дмитро Вознюк.

40-річна зірка &quot;Фабрики зірок&quot; вперше стала мамоюЛавіка з коханим (фото: instagram.com/lavika)

