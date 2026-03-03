"Питань нема": 22-річна українська співачка стала мільйонеркою завдяки одній пісні

Так, за останніми даними, лише цей один трек співачки зібрав 36 млн прослуховувань на YouTube Music і 3,3 млн прослуховувань на Spotify.

Крім того, кліп на хітову композицію в YouTube подивилися 25 млн разів.

Така популярність конвертувалася для співачки у солідні дивіденди - артистка фактично стала гривневою мільйонеркою.

За її словами, лише роялті від прослуховувань пісні на різних майданчиках склали близько 30 тис. доларів.

"На цій пісні я заробила десь 30 тисяч доларів, але це всі стримінгові платформи. 30 тисяч доларів - це як загальна сума. Відсоток стримінги забирають", - поділилася артистка.

Victoria Niro (фото: instagram.com/victorianiro.official)

Проте стрімінги - не єдине джерело доходу артистки. Популярність пісні спровокувала справжній бум на "закриті" виступи Victoria Niro.

Співачка зізналася, що зараз її буквально "розривають" замовленнями на корпоративи.

При цьому за один виступ на таких заходах вона просить 6 тис. доларів.

"Скажу так, на цій пісні я заробила ще більше, бо було дуже багато корпоративів. Усі чекають саме на цю пісню", - зізналася Вікторія.

Що відомо про пісню "Питань нема"

Феноменальний успіх треку "Питань нема", що вийшов наприкінці серпня 2025 року, став логічним продовженням творчого шляху Victoria Niro, яка розпочинала свою кар'єру з віральних каверів у TikTok.

Свого часу щирість та вокал дівчини помітив навіть Дан Балан, запросивши молоду виконавицю на спільну сцену, проте справжній вибух стався саме завдяки власному матеріалу.

Історія створення головного хіта співачки виявилася максимально спонтанною, адже пісня народилася на одному диханні як іронічна відповідь критикам та всім, хто намагався диктувати артистці власні правила.

Над створенням композиції Вікторія працювала разом із командою Klekit Records, зокрема слова та музику вона писала у співавторстві з Олегом Козачуком, а за фірмове аранжування відповідав Павло Яворський.

За своєю філософією "Питань нема" перетворилася на справжній гімн упевненості, де головним посилом стало право бути "дивною дивиною" та не підлаштовуватися під чужі стандарти.

Віральність пісні забезпечила не лише музична складова, а й влучний текст, який ідеально підійшов для форматів соціальних мереж.

Фрази про відсутність питань та сміливість бути собою спровокували тисячі перезйомів у TikTok, де користувачі підхопили іронічний настрій артистки.