"Питань нема": 22-летняя украинская певица стала миллионершей благодаря одной песне

Так, по последним данным, только этот один трек певицы собрал 36 млн прослушиваний на YouTube Music и 3,3 млн прослушиваний на Spotify.

Кроме того, клип на хитовую композицию в YouTube посмотрели 25 млн раз.

Такая популярность конвертировалась для певицы в солидные дивиденды - артистка фактически стала гривневой миллионершей.

По ее словам, только роялти от прослушиваний песни на разных площадках составили около 30 тыс. долларов.

"На этой песне я заработала где-то 30 тысяч долларов, но это все стриминговые платформы. 30 тысяч долларов - это как общая сумма. Процент стриминги забирают", - поделилась артистка.

Victoria Niro (фото: instagram.com/victorianiro.official)

Однако стриминги - не единственный источник дохода артистки. Популярность песни спровоцировала настоящий бум на "закрытые" выступления Victoria Niro.

Певица призналась, что сейчас ее буквально "разрывают" заказами на корпоративы.

При этом за одно выступление на таких мероприятиях она просит 6 тыс. долларов.

"Скажу так, на этой песне я заработала еще больше, потому что было очень много корпоративов. Все ждут именно эту песню", - призналась Виктория.

Что известно о песне "Питань нема"

Феноменальный успех трека "Питань нема", вышедшего в конце августа 2025 года, стал логическим продолжением творческого пути Victoria Niro, которая начинала свою карьеру с виральных каверов в TikTok.

В свое время искренность и вокал девушки заметил даже Дан Балан, пригласив молодую исполнительницу на совместную сцену, однако настоящий взрыв произошел именно благодаря собственному материалу.

История создания главного хита певицы оказалась максимально спонтанной, ведь песня родилась на одном дыхании как ироничный ответ критикам и всем, кто пытался диктовать артистке собственные правила.

Над созданием композиции Виктория работала вместе с командой Klekit Records, в частности слова и музыку она писала в соавторстве с Олегом Козачуком, а за фирменную аранжировку отвечал Павел Яворский.

По своей философии "Питань нема" превратилась в настоящий гимн уверенности, где главным посылом стало право быть "странной странностью" и не подстраиваться под чужие стандарты.

Виральность песни обеспечила не только музыкальная составляющая, но и точный текст, который идеально подошел для форматов социальных сетей.

Фразы об отсутствии вопросов и смелость быть собой спровоцировали тысячи пересъемки в TikTok, где пользователи подхватили ироническое настроение артистки.