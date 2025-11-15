Хливнюк розкрив шалену суму гонорару, від якого відмовився: "Треба було агітувати"
Фронтмен гурту "Бумбокс" і військовий Андрій Хливнюк розкрив деталі політичної пропозиції, від якої відмовився. За участь пропонували шалений гонорар!
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів інтерв'ю YouTube-проєкту "Бомбардир".
За що гурту "Бумбокс" пропонували шалений гонорар
За роки музичної кар'єри був випадок, коли гурту пропонували захмарні гроші за участь у політичній агітації.
"Майже мільйон доларів - близько 800 тисяч. Треба було агітувати за політичну партію", - розповів він.
Попри величезну суму, гурт свідомо відкинув пропозицію.
Гурт "Бумбокс" відмовився від участі в політичній агітації (скриншот)
Що сказав Хливнюк про заробітки під час війни
Музикант також зізнався, що зараз його доходи значно впали через війну. Вони переважно дають благодійні концерти, а більшу частину заробітку спрямовують на потреби ЗСУ.
"Якби не було війни, заробляв би й далі круто. Концерти (благодійні - ред.) - це моя примха і моя пристрасть. Ти можеш так і не робити. І я не розумію, як можна під час війни намагатися збагатитися. Це маячня, шизофренія", - сказав він.
Що відомо про військову службу Хливнюка
Нагадаємо, музикант захищає Україну у загоні "Хижак" Патрульної поліції, який належить до 426-го окремого батальйону морської піхоти. Він служить там від початку повномасштабного російського вторгнення.
Андрій працює в полі пілотом безпілотного ударного комплексу. Він та його побратими використовують засоби, які надає держава, або ті, на які донатять люди під час концертів в турах.
Водночас Хливнюк зізнався, що не прагне стати офіцером. Він не мріє про кар'єру в силових структурах. Нині має звання молодшого сержанта.
"По військовому званню я, мабуть, якийсь молодший сержант, а по поліцейському - це капрал. Хотів би залишитись рядовим, якщо чесно", - казав раніше він.
