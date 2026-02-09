ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Голос культового серіалу "Друзі" відверто про реальні доходи акторів: "На пенсію не прожити"

Понеділок 09 лютого 2026 16:49
UA EN RU
Голос культового серіалу "Друзі" відверто про реальні доходи акторів: "На пенсію не прожити" Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Провідна майстриня сцени Київського театру імені Івана Франка, екс-ведуча шоу "Лото Забава" та голос культового серіалу "Друзі" поділилася деталями своєї фінансової реальності, роботи в кіно й театрі, а також підходом до гонорарів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки Аліні Доротюк.

Більше цікавого: Андрій Ісаєнко назвав серіал, який приніс йому найбільший гонорар

Про гонорари та роботу без фіксованих сум

Акторка зазначила, що не працює за сталим тарифом і часто враховує обставини конкретного проєкту.

"Ні, не сталий гонорар. Теж залежить від ситуації, від багатьох речей", - пояснила Руснак.

Як приклад вона навела роботу в короткометражному фільмі "Віддалені наслідки", який був представлений на міжнародних майданчиках і запрошений до Канн.

"У мене був один знімальний день за мій звичний гонорар, але потім з’ясувалося, що треба дозняти сцену в Одесі. Я розумію, що ці люди знімають за свої гроші. Що я буду казати - ще один гонорар? Звісно, ні. Я приїду, щоб зробили хороше кіно", - наголосила акторка.

Голос культового серіалу &quot;Друзі&quot; відверто про реальні доходи акторів: &quot;На пенсію не прожити&quot;Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

За її словами, вона чітко розрізняє комерційні та творчі проєкти.

"Є місця, де я гроші заробляю, а є місця, де я роботу роблю", - підкреслила Руснак.

Про пенсію та державні надбавки

Артистка також відверто висловилася про своє пенсійне забезпечення.

"Я вже на пенсії. Правду кажучи, свою пенсію я витрачаю на корсети і труси для вистави", - зізналася вона.

Водночас вона уточнила, що доплати для народних артистів існують, але не є значними.

"Там невелика надбавка - за вік, за стаж, за вислугу років. Але вона не дуже велика", - уточнила Руснак.

На запитання, чи реально прожити виключно на пенсію, акторка відповіла прямо.

"Ні, я б на пенсію сьогодні не прожила", - констатувала артистка.

Голос культового серіалу &quot;Друзі&quot; відверто про реальні доходи акторів: &quot;На пенсію не прожити&quot;Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Руснак звернула увагу на те, що значну частину театральних витрат бере на себе.

"Для вистави "Марія Стюарт" я собі сама купувала корсет, бо розуміла, що мені його в театрі не куплять", - поділилася вона.

Вона додала, що сценічний вигляд вимагає окремих фінансових вкладень.

"Мені треба було вийти оголеною, і це має бути естетично. Для цього треба постаратися і акуратно все зробити", - пояснила знаменитість.

Про доходи сьогодні

За словами акторки, нині її фінансова ситуація тримається на кількох джерелах.

"Мені вистачає моєї зарплатні в театрі, плюс пенсія, плюс озвучки", - зазначила вона.

Окремо Руснак згадала і гонорари за вистави.

"Я отримую 1000 гривень за виставу "Кураж". Це окремо", - уточнила артистка.

Втім, вона наголосила, що ці суми слід розглядати з урахуванням витрат.

"Моя зарплата - це часто мої костюми, бензин, репетиційний процес, який не оплачується. Мої витрати величезні", - зауважила Лариса.

Коротка біографія Лариси Русняк

Лариса Руснак народилася в місті Подільськ Одеської області. Саме там у неї сформувався інтерес до мистецтва, зокрема до танцю та сценічної культури.

Професійну акторську освіту Руснак здобула у Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Із 1983 року вона є акторкою Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Широкій телевізійній аудиторії Руснак стала відомою насамперед як ведуча популярної програми "Лото Забава", а також інформаційного проєкту "Факти".

Окреме місце в її кар’єрі посідає робота в дубляжі. Лариса Руснак стала першою жінкою на українському телебаченні, яка професійно працювала в цій сфері.

Почавши з озвучення рекламних роликів, вона згодом долучилася до дубляжу культових стрічок, зокрема фільму "Основний інстинкт", а також серіалу "Друзі".

Голос культового серіалу &quot;Друзі&quot; відверто про реальні доходи акторів: &quot;На пенсію не прожити&quot;Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Її голосом українською мовою говорили такі зірки, як Анджеліна Джолі, Джулія Робертс, Джоді Фостер, Кейт Бланшетт та багато інших.

У кіно та на телебаченні Руснак виконала низку провідних ролей. Серед найвідоміших робіт - фільми "Вітчим", "Украдене щастя", "Право на захист", а також серіал "День народження буржуя".

Однією з її останніх помітних робіт стала участь у популярному українському серіалі "Тиха Нава".

За вагомий внесок у розвиток культури Лариса Руснак нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Вона має звання заслуженої та народної артистки України.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині
За 5 кілометрів до Польщі: РФ вдарила по енергетиці на Волині
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ