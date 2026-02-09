Голос культового серіалу "Друзі" відверто про реальні доходи акторів: "На пенсію не прожити"

Провідна майстриня сцени Київського театру імені Івана Франка, екс-ведуча шоу "Лото Забава" та голос культового серіалу "Друзі" поділилася деталями своєї фінансової реальності, роботи в кіно й театрі, а також підходом до гонорарів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки Аліні Доротюк.

Про гонорари та роботу без фіксованих сум

Акторка зазначила, що не працює за сталим тарифом і часто враховує обставини конкретного проєкту.

"Ні, не сталий гонорар. Теж залежить від ситуації, від багатьох речей", - пояснила Руснак.

Як приклад вона навела роботу в короткометражному фільмі "Віддалені наслідки", який був представлений на міжнародних майданчиках і запрошений до Канн.

"У мене був один знімальний день за мій звичний гонорар, але потім з’ясувалося, що треба дозняти сцену в Одесі. Я розумію, що ці люди знімають за свої гроші. Що я буду казати - ще один гонорар? Звісно, ні. Я приїду, щоб зробили хороше кіно", - наголосила акторка.

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

За її словами, вона чітко розрізняє комерційні та творчі проєкти.

"Є місця, де я гроші заробляю, а є місця, де я роботу роблю", - підкреслила Руснак.

Про пенсію та державні надбавки

Артистка також відверто висловилася про своє пенсійне забезпечення.

"Я вже на пенсії. Правду кажучи, свою пенсію я витрачаю на корсети і труси для вистави", - зізналася вона.

Водночас вона уточнила, що доплати для народних артистів існують, але не є значними.

"Там невелика надбавка - за вік, за стаж, за вислугу років. Але вона не дуже велика", - уточнила Руснак.

На запитання, чи реально прожити виключно на пенсію, акторка відповіла прямо.

"Ні, я б на пенсію сьогодні не прожила", - констатувала артистка.

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Руснак звернула увагу на те, що значну частину театральних витрат бере на себе.

"Для вистави "Марія Стюарт" я собі сама купувала корсет, бо розуміла, що мені його в театрі не куплять", - поділилася вона.

Вона додала, що сценічний вигляд вимагає окремих фінансових вкладень.

"Мені треба було вийти оголеною, і це має бути естетично. Для цього треба постаратися і акуратно все зробити", - пояснила знаменитість.

Про доходи сьогодні

За словами акторки, нині її фінансова ситуація тримається на кількох джерелах.

"Мені вистачає моєї зарплатні в театрі, плюс пенсія, плюс озвучки", - зазначила вона.

Окремо Руснак згадала і гонорари за вистави.

"Я отримую 1000 гривень за виставу "Кураж". Це окремо", - уточнила артистка.

Втім, вона наголосила, що ці суми слід розглядати з урахуванням витрат.

"Моя зарплата - це часто мої костюми, бензин, репетиційний процес, який не оплачується. Мої витрати величезні", - зауважила Лариса.

Коротка біографія Лариси Русняк

Лариса Руснак народилася в місті Подільськ Одеської області. Саме там у неї сформувався інтерес до мистецтва, зокрема до танцю та сценічної культури.

Професійну акторську освіту Руснак здобула у Київський інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Із 1983 року вона є акторкою Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Широкій телевізійній аудиторії Руснак стала відомою насамперед як ведуча популярної програми "Лото Забава", а також інформаційного проєкту "Факти".

Окреме місце в її кар’єрі посідає робота в дубляжі. Лариса Руснак стала першою жінкою на українському телебаченні, яка професійно працювала в цій сфері.

Почавши з озвучення рекламних роликів, вона згодом долучилася до дубляжу культових стрічок, зокрема фільму "Основний інстинкт", а також серіалу "Друзі".

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Її голосом українською мовою говорили такі зірки, як Анджеліна Джолі, Джулія Робертс, Джоді Фостер, Кейт Бланшетт та багато інших.

У кіно та на телебаченні Руснак виконала низку провідних ролей. Серед найвідоміших робіт - фільми "Вітчим", "Украдене щастя", "Право на захист", а також серіал "День народження буржуя".

Однією з її останніх помітних робіт стала участь у популярному українському серіалі "Тиха Нава".

За вагомий внесок у розвиток культури Лариса Руснак нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Вона має звання заслуженої та народної артистки України.