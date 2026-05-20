Главная » Развлечения » Спорт

"Астон Вилла" - "Фрайбург": где смотреть финал Лиги Европы и чего ждать от поединка

15:41 20.05.2026 Ср
3 мин
Унаи Эмери идет за историческим рекордом, а немцы мечтают о первом крупном трофее
aimg Андрей Костенко
Трофей Лиги Европы (фото: УЕФА)
Сегодня вечером, 20 мая, на стамбульском стадионе "Бешикташ Парк" определится победитель второго по престижности клубного трофея континента - Лиги Европы. На берегах Босфора сойдутся две самые результативные команды нынешнего розыгрыша: немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла".

О главных интригах финального противостояния - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Детали матча

Поединок "Астон Вилла" - "Фрайбург" стартует в 22:00 по киевскому времени.

Команды на поле арены "Бешикташ Парк" выведет французская бригада арбитров во главе с главным рефери Франсуа Летексье.

Невероятный шанс для "Фрайбурга"

Для немецкого клуба этот вечер - самый важный в его истории. До сих пор лучшим достижением "Фрайбурга" на европейской арене были скромные выходы в 1/8 финала (в сезонах 2022/23 и 2023/24). Команда никогда в своей истории не выигрывала больших трофеев.

Заняв 7-е место на общем этапе, подопечные тренера Юлиана Шустера устроили настоящее голевое шоу в плей-офф, забивая три и более мячей в четырех из шести матчей. На пути в Стамбул немцы безжалостно снесли бельгийский "Генк" (0:1, 5:1), испанскую "Сельту" (3:0, 3:1) и португальскую "Брагу" (1:2, 3:1).

"Фрайбург" рассчитывает на опытного лидера и лучшего бомбардира - итальянца Винченцо Грифо, надежные руки кипера Ноа Атуболу и главное открытие сезона - 20-летнего опорника сборной Швейцарии Йохана Манзамби. Главный вопрос: справится ли эта молодая и дерзкая команда с давлением финала?

Унаи Эмери - рекордсмен по победам в Лиге Европы (фото: x.com/AVFCOfficial)

Фактор Эмери и 30 лет без трофеев

Бирмингемцы прилетели в Турцию с одной целью - привезти на "Вилла Парк" первый серьезный трофей за последние 30 лет. На общем этапе англичане выиграли 7 из 8-ми матчей, уверенно финишировав на втором месте. А в плей-офф методично переиграли французский "Лилль" (1:0, 2:0), итальянскую "Болонью" (3:1, 4:0) и земляков из "Ноттингем Форест" (0:1, 4:0).

В составе команды на поле креативит Морган Роджерс, лидерские качества проявляет капитан команды из Шотландии Джон Макгинн, за голы отвечает грозный Олли Уоткинс, а ворота защищает скандальный чемпион мира из Аргентины Эмилиано Мартинес.

Но главное оружие "Виллы" находится на тренерском мостике. Для испанского тактического гуру Унаи Эмери это рекордный шестой финал Лиги Европы в карьере. Он выигрывал этот турнир четыре раза (трижды с "Севильей" и один раз с "Вильярреалом"). Этот космический опыт может стать решающим фактором противостояния.

Кто фаворит финала

Эксперты отдают небольшое преимущество "Астон Вилле" именно из-за фактора кубкового гения Эмери и закаленности в АПЛ.

Однако бешеная результативность и эмоциональный подъем "Фрайбурга" гарантируют, что болельщиков в Стамбуле ждет яркий, бескомпромиссный и результативный футбол.

Где смотреть игру в Украине

В прямом эфире поединок "Фрайбург" - "Астон Вилла" покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Начинется вещание с предматчевой студии уже в 21:20. Комментировать противостояние будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Ранее мы рассказали, как донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

