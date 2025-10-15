Андрей Шевченко получил высокую должность в FIFA: теперь он будет определять развитие мирового футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко получил новое международное назначение. На заседании Совета FIFA его избрали председателем Комитета по вопросам будущего футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Что известно о новой должности Шевченко

Комитет, который возглавил Шевченко, отвечает за стратегическое развитие мирового футбола. Его члены будут определять направления реформ и ключевые тенденции, которые будут влиять на игру в ближайшие годы. Это одна из важнейших структур FIFA, формирующая видение эволюции футбола на глобальном уровне.

Решение принято Советом FIFA, который назначил председателей, заместителей и членов постоянных комитетов организации на четырехлетний срок - с 2025 по 2029 год.

Украинка в комитете по женскому футболу

Вместе с Шевченко в структуру FIFA вошла и представительница Украины Екатерина Монзуль. Главу комитета арбитров УАФ назначили членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу.

Этот орган занимается развитием и популяризацией женских соревнований, а также вопросами гендерного равенства в спорте.

Екатерина Монзуль (фото: uaf.com)

FIFA формирует новую политику

Назначение новых составов комитетов происходит на фоне важных инициатив FIFA. Так, недавно стало известно о планах Международной федерации футбола запретить проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны, к которой принадлежит соответствующая лига.

Этот потенциальный запрет является частью усилий FIFA по защите национальных футбольных экосистем и сохранения уникальности внутренних чемпионатов. Решения такого уровня теперь будут приниматься, в частности, с участием Андрея Шевченко на его новой должности.