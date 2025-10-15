ua en ru
Українець потрапив до символічної збірної тижня відбору на ЧС-2026: хто став зіркою тижня

Середа 15 жовтня 2025 13:44
UA EN RU
Українець потрапив до символічної збірної тижня відбору на ЧС-2026: хто став зіркою тижня Руслан Маліновський (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Авторитетний аналітичний ресурс SofaScore включив українського хавбека до символічної одинадцятки тижня завдяки його яскравому виступу за збірну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofa Score.

Малиновський отримав високу оцінку за матч з Азербайджаном

Півзахисник італійського "Дженоа" та національної збірної України Руслан Малиновський був визнаний одним із найкращих футболістів європейського кваліфікаційного раунду до Чемпіонату світу-2026.

За інформацією порталу SofaScore, Руслан Малиновський отримав високий бал 8,8 за свою гру в поєдинку проти збірної Азербайджану, який завершився мінімальною перемогою українців із рахунком 2:1.

Цей перфоманс дозволив йому зайняти одне з чотирьох місць у півзахисті символічної "Team of the Week" (Збірної тижня) від SofaScore серед гравців, які відзначилися у відбіркових матчах.

Внесок у перемогу збірної та визнання найкращим гравцем

Український легіонер зіграв ключову роль у перемозі підопічних Сергія Реброва, яка допомогла збірній України закріпитися на другій сходинці в групі D. У матчі проти Азербайджану Малиновський відзначився голом та результативною передачею.

Окрім потрапляння до збірної тижня, Руслан Малиновський був названий найкращим гравцем зустрічі з Азербайджаном як за версією аналітиків SofaScore, так і за оцінками вболівальників.

Нагадаємо, що наступний тур для "синьо-жовтих" стане ключовим для "синьо-жовтих" адже "синьо-жовті" зустрінуться з Францією. У паралельному поєдинку Ісландія зіграє з Азербайджаном.

Раніше ми повідомили, як Сергій Ребров оцінив перемогу над Азербайджаном.

Також читайте, скільки очок треба здобути збірній України для виходу на ЧС-2026.

