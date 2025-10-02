Аналітики шокували оцінками: які шанси українських клубів у Лізі конференцій

Аналітики Opta визначили фаворитів Ліги конференцій 2025/26, в якій беруть участь дві українські команди - "Шахтар" та "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Opta.
Щоб потрапити напряму у плейоф, "Динамо" та "Шахтар" повинні фінішувати у топ-8 групи.
Якщо команди завершать груповий етап на 9-24 місцях, вони зіграють у плейоф, а позиція з 25-ї по 36-ту означатиме виліт.
За даними Opta, "Шахтар" є 11-м фаворитом на вихід до чвертьфіналу з шансом 38%, тоді як "Динамо" має лише 13,9%.
У груповій стадії "гірники" можуть набрати близько 11,43 очка за шість турів, а кияни - 6,76 бала, що відповідає 25-му місцю серед усіх учасників.
Головним фаворитом Ліги конференцій 2025/26 аналітики Opta вважають англійський "Крістал Пелас", який наразі займає друге місце в АПЛ. За прогнозами, лондонці здобудуть трофей з ймовірністю 53,2%.
І вже у першому матчі групового етапу "Крістал Пелас" здобуло перемогу над київським "Динамо", що значно знизило шанси української команди на вихід у плейоф.
Друге місце в рейтингу займає італійська "Фіорентина" з шансом на перемогу у турнірі 10,06%, що майже в п’ять разів нижче, ніж у англійського клубу.
Тож, за прогнозами суперкомп’ютера, шанси "гірників" потрапити до чвертьфіналу майже втричі вищі, ніж у киян.
