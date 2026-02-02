Алькарас здобув історичний титул на Australian Open-2026 та залишився першою ракеткою світу: усі зміни ATP

Тріумф Алькараса та перестановки у першій десятці

За результатами Australian Open-2026 статус лідера світової класифікації зберіг іспанець Карлос Алькарас.

Перегравши Новака Джоковича у вирішальному матчі, він не лише вперше виграв австралійський Шлем, а й встановив унікальне досягнення.

Іспанський тенісист став наймолодшим в історії володарем "кар’єрного Шлему", підкоривши всі чотири найпрестижніші турніри та побивши рекорд, що тримався 88 років.

У верхній частині таблиці відбулися помітні ротації:

Новак Джокович завдяки виходу до фіналу повернувся у топ-3, посунувши Александра Звєрєва.

завдяки виходу до фіналу повернувся у топ-3, посунувши Александра Звєрєва. Яннік Сіннер залишається на другому місці з величезним відривом від переслідувачів.

залишається на другому місці з величезним відривом від переслідувачів. Американець Тейлор Фрітц піднявся на сьому сходинку, натомість його співвітчизник Бен Шелтон опустився на дев'яту позицію.

Результати українських тенісистів

Для лідера національного заліку Віталія Сачка оновлення виявилося невтішним.

Українець, який зупинився за крок до основної сітки Australian Open, програвши у кваліфікації Ліаму Дракслю, втратив 16 рядків і тепер посідає 182-ге місце.

Позитивну динаміку продемонстрував В'ячеслав Бєлінський. Після виступу на турнірі в Анталії він додав кілька позицій у рейтингу.

Також до п'ятої сотні повернулися Олександр Овчаренко та Владислав Орлов.

Рейтинг ATP від 2 лютого (топ-10):

Карлос Алькарас (Іспанія) - 13 650 очок Яннік Сіннер (Італія) - 10 300 Новак Джокович (Сербія) - 5 280 Александер Звєрєв (Німеччина) - 4 605 Лоренцо Музетті (Італія) - 4 405 Алекс де Мінор (Австралія) - 4 080 Тейлор Фрітц (США) - 3 940 Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3 725 Бен Шелтон (США) - 3 600 Александер Бублік (Казахстан) - 3 235

Українці в рейтингу:

182. Віталій Сачко - 336 очок

370. В'ячеслав Белінський - 128

427. Вадим Урсу - 110

472. Олег Приходько - 92

498. Олександр Овчаренко - 84

499. Владислав Орлов - 84

Нагадаємо, раніше став відомий оновлений рейтинг WTA, де Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.