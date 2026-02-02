Алькарас здобув історичний титул на Australian Open-2026 та залишився першою ракеткою світу: усі зміни ATP

ATP оприлюднила свіжий список найкращих гравців планети за підсумками першого мейджора сезону. Карлос Алькарас зміцнив лідерство, тоді як перша ракетка України втратив позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.
За результатами Australian Open-2026 статус лідера світової класифікації зберіг іспанець Карлос Алькарас.
Перегравши Новака Джоковича у вирішальному матчі, він не лише вперше виграв австралійський Шлем, а й встановив унікальне досягнення.
Іспанський тенісист став наймолодшим в історії володарем "кар’єрного Шлему", підкоривши всі чотири найпрестижніші турніри та побивши рекорд, що тримався 88 років.
У верхній частині таблиці відбулися помітні ротації:
Для лідера національного заліку Віталія Сачка оновлення виявилося невтішним.
Українець, який зупинився за крок до основної сітки Australian Open, програвши у кваліфікації Ліаму Дракслю, втратив 16 рядків і тепер посідає 182-ге місце.
Позитивну динаміку продемонстрував В'ячеслав Бєлінський. Після виступу на турнірі в Анталії він додав кілька позицій у рейтингу.
Також до п'ятої сотні повернулися Олександр Овчаренко та Владислав Орлов.
Нагадаємо, раніше став відомий оновлений рейтинг WTA, де Еліна Світоліна вперше за чотири роки повернулася до десятки найсильніших тенісисток світу.
Раніше ми повідомили, що Рибакіна сенсаційно перемогла Соболенко у жіночому фіналі Australian Open-2026.
Також читайте, як удар українки Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.