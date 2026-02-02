Алькарас получил исторический титул на Australian Open-2026 и остался первой ракеткой мира: все изменения ATP

ATP обнародовала свежий список лучших игроков планеты по итогам первого мэйджора сезона. Карлос Алькарас укрепил лидерство, тогда как первая ракетка Украины потерял позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.
По результатам Australian Open-2026 статус лидера мировой классификации сохранил испанец Карлос Алькарас.
Переиграв Новака Джоковича в решающем матче, он не только впервые выиграл австралийский Шлем, но и установил уникальное достижение.
Испанский теннисист стал самым молодым в истории обладателем "карьерного Шлема", покорив все четыре самых престижных турнира и побив рекорд, державшийся 88 лет.
В верхней части таблицы произошли заметные ротации:
Для лидера национального зачета Виталия Сачко обновление оказалось неутешительным.
Украинец, который остановился в шаге от основной сетки Australian Open, проиграв в квалификации Лиаму Дракслю, потерял 16 строчек и теперь занимает 182-е место.
Положительную динамику продемонстрировал Вячеслав Белинский. После выступления на турнире в Анталии он прибавил несколько позиций в рейтинге.
Также в пятую сотню вернулись Александр Овчаренко и Владислав Орлов.
