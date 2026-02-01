ua en ru
Алькарас переміг Джоковіча у фіналі Australian Open-2026: історичне досягнення іспанця

Неділя 01 лютого 2026 14:12
UA EN RU
Алькарас переміг Джоковіча у фіналі Australian Open-2026: історичне досягнення іспанця Карлос Алькарас (фото: x.com/AustralianOpen)
Автор: Андрій Костенко

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став чемпіоном Australian Open-2026, обігравши у фіналі серба Новака Джоковіча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального матчу.

Australian Open, чоловіки, фінал

Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джоковіч (Сербія) – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Тріумф з камбеком

Фінал розпочався несподівано впевнено для Джоковіча. Досвідчений серб агресивно діяв на прийомі та майже не помилявся на подачі, дозволивши супернику взяти лише два гейми – 6:2.

Втім далі ініціативу перехопив Алькарас. Уже в другій партії він зробив ранній брейк і зрівняв рахунок за сетами – 6:2. У третій партії іспанець знову заволодів перевагою після брейку в середині сету та довів його до перемоги – 6:3.

Найбільш напруженою стала четверта партія. Суперники йшли гейм у гейм, однак у вирішальний момент Алькарас дотиснув опонента, оформивши брейк у 12-му геймі та реалізувавши матчпойнт – 7:5.

Загалом боротьба на корті тривала близько трьох годин.

Історичне досягнення Алькараса

Для іспанця це перший титул Australian Open у кар'єрі. Тепер у його активі є перемоги на всіх чотирьох мейджорах:

  • US Open – 2022, 2025
  • Вімблдон – 2023, 2024
  • Ролан Гаррос – 2024, 2025
  • Australian Open – 2026

У віці 22 років він став наймолодшим тенісистом в історії, який зібрав повний комплект титулів Grand Slam, перевершивши досягнення Рафаеля Надаля (24 роки).

Крім того, це вже сьомий трофей мейджора у восьми фіналах для іспанця.

Алькарас переміг Джоковіча у фіналі Australian Open-2026: історичне досягнення іспанця

Принципове протистояння з Джоковічем

Фінал став 11-м очним матчем Алькараса та Джоковіча. До зустрічі рахунок був рівним – по п'ять перемог. Завдяки тріумфу в Мельбурні іспанець вийшов уперед.

Для серба це був 11-й фінал Australian Open у кар'єрі, де він раніше здобув 10 перемог.

Раніше ми повідомили, що Рибакіна сенсаційно перемогла Соболенко у жіночому фіналі Australian Open-2026.

Також читайте, як удар українки Марти Костюк визнали найкращим у січні за версією WTA.

