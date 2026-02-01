Алькарас переміг Джоковіча у фіналі Australian Open-2026: історичне досягнення іспанця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального матчу .

Australian Open, чоловіки, фінал

Карлос Алькарас (Іспанія) – Новак Джоковіч (Сербія) – 2:6, 6:2, 6:3, 7:5

Тріумф з камбеком

Фінал розпочався несподівано впевнено для Джоковіча. Досвідчений серб агресивно діяв на прийомі та майже не помилявся на подачі, дозволивши супернику взяти лише два гейми – 6:2.

Втім далі ініціативу перехопив Алькарас. Уже в другій партії він зробив ранній брейк і зрівняв рахунок за сетами – 6:2. У третій партії іспанець знову заволодів перевагою після брейку в середині сету та довів його до перемоги – 6:3.

Найбільш напруженою стала четверта партія. Суперники йшли гейм у гейм, однак у вирішальний момент Алькарас дотиснув опонента, оформивши брейк у 12-му геймі та реалізувавши матчпойнт – 7:5.

Загалом боротьба на корті тривала близько трьох годин.

Історичне досягнення Алькараса

Для іспанця це перший титул Australian Open у кар'єрі. Тепер у його активі є перемоги на всіх чотирьох мейджорах:

US Open – 2022, 2025

Вімблдон – 2023, 2024

Ролан Гаррос – 2024, 2025

Australian Open – 2026

У віці 22 років він став наймолодшим тенісистом в історії, який зібрав повний комплект титулів Grand Slam, перевершивши досягнення Рафаеля Надаля (24 роки).

Крім того, це вже сьомий трофей мейджора у восьми фіналах для іспанця.

Принципове протистояння з Джоковічем

Фінал став 11-м очним матчем Алькараса та Джоковіча. До зустрічі рахунок був рівним – по п'ять перемог. Завдяки тріумфу в Мельбурні іспанець вийшов уперед.

Для серба це був 11-й фінал Australian Open у кар'єрі, де він раніше здобув 10 перемог.