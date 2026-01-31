Рибакіна сенсаційно перемогла на Australian Open-2026, обігравши першу ракетку світу
Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна здобула перший титул Australian Open, у драматичному фіналі перемігши першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.
Реванш за 2023 рік: як розгортався фінал
Вирішальний поєдинок жіночої сітки Australian Open став протистоянням двох лідерок сучасного тенісу.
Єлєна Рибакіна (WTA №5) та "нейтральна" Аріна Сабалєнка (WTA №1) продемонстрували силовий теніс, де доля кожного сету залежала від одного реалізованого брейку.
Рибакіна захопила ініціативу з перших хвилин, вигравши стартову партію з рахунком 6:4 завдяки вдалій грі на прийомі вже у дебюті зустрічі.
Другий сет пройшов за дзеркальним сценарієм, за рахунку 5:4 на свою користь Сабалєнка зуміла "під нуль" взяти подачу суперниці та перевела гру у вирішальну фазу.
Неймовірна розв'язка у третьому сеті
Кульмінація матчу настала у фінальній партії. Сабалєнка впевнено розпочала сет, повівши в рахунку 3:0.
Здавалося, що лідерка світового рейтингу захистить свій статус, проте Рибакіна здійснила потужний ривок.
Представниця Казахстану виграла п'ять геймів поспіль, перехопивши лідерство, і зрештою довела матч до перемоги.
Історичне досягнення Рибакіної та зміни в рейтингу
Для Єлєни Рибакіної цей титул став другим у кар'єрі на турнірах серії "Грендслем" після перемоги на Вімблдоні у 2022 році.
Також вона вперше виграла Australian Open, покращивши свій результат 2023 року, коли у фіналі поступилася саме Сабалєнці.
Завдяки цьому тріумфу казахстанка з наступного тижня повернеться на третю сходинку рейтингу WTA.
Попри поразку, Сабалєнка збереже за собою звання першої ракетки світу, випереджаючи польку Ігу Швьонтек на 2000 залікових пунктів.
Нагадаємо, на шляху до вирішального матчу Сабалєнка вибила з турніру першу ракетку України Еліну Світоліну, а Рибакіна у плей-офф пройшла таких титулованих суперниць, як Іга Швьонтек та Джессіка Пегула.
