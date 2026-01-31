Рибакіна сенсаційно перемогла на Australian Open-2026, обігравши першу ракетку світу

Казахстанська тенісистка Єлєна Рибакіна здобула перший титул Australian Open, у драматичному фіналі перемігши першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Реванш за 2023 рік: як розгортався фінал

Вирішальний поєдинок жіночої сітки Australian Open став протистоянням двох лідерок сучасного тенісу.

Єлєна Рибакіна (WTA №5) та "нейтральна" Аріна Сабалєнка (WTA №1) продемонстрували силовий теніс, де доля кожного сету залежала від одного реалізованого брейку.

Рибакіна захопила ініціативу з перших хвилин, вигравши стартову партію з рахунком 6:4 завдяки вдалій грі на прийомі вже у дебюті зустрічі.

Другий сет пройшов за дзеркальним сценарієм, за рахунку 5:4 на свою користь Сабалєнка зуміла "під нуль" взяти подачу суперниці та перевела гру у вирішальну фазу.

Неймовірна розв'язка у третьому сеті

Кульмінація матчу настала у фінальній партії. Сабалєнка впевнено розпочала сет, повівши в рахунку 3:0.

Здавалося, що лідерка світового рейтингу захистить свій статус, проте Рибакіна здійснила потужний ривок.

Представниця Казахстану виграла п'ять геймів поспіль, перехопивши лідерство, і зрештою довела матч до перемоги.

Історичне досягнення Рибакіної та зміни в рейтингу

Для Єлєни Рибакіної цей титул став другим у кар'єрі на турнірах серії "Грендслем" після перемоги на Вімблдоні у 2022 році.

Також вона вперше виграла Australian Open, покращивши свій результат 2023 року, коли у фіналі поступилася саме Сабалєнці.

Завдяки цьому тріумфу казахстанка з наступного тижня повернеться на третю сходинку рейтингу WTA.

Попри поразку, Сабалєнка збереже за собою звання першої ракетки світу, випереджаючи польку Ігу Швьонтек на 2000 залікових пунктів.