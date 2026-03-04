ua en ru
Аліна Хміль підкорила трасу юніорського ЧС-2026: як українка потрапила у топ-20 спринту

12:57 04.03.2026 Ср
3 хв
Навіть чотири кола штрафу не стали вироком - українка ввімкнула космічну швидкість там, де інші здалися.
aimg Катерина Урсатій
Аліна Хміль підкорила трасу юніорського ЧС-2026: як українка потрапила у топ-20 спринту Аліна Хміль (фото: instagram_alina_khmill)

Українські біатлоністки виступили у спринтерській гонці на юніорській світовій першості-2026 в Арбері. Попри суттєві проблеми на вогневих рубежах, лідерка команди зуміла продемонструвати високу швидкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте також: "Цього не купиш за гроші". Мандзин розповів про скарб, який привіз з Олімпіади-2026

Спринт у Німеччині: деталі виступу "синьо-жовтих"

На старт спринтерської гонки серед дівчат мали вийти чотири представниці України, проте у підсумковому протоколі зафіксовано результати лише трьох спортсменок.

Вікторія Хвостенко, яка була внесена до заявки, на дистанцію не вийшла.

Найкращий показник серед українок продемонструвала Аліна Хміль. Її виступ видався суперечливим.

На першій стрільбі лежачи вона припустилася трьох помилок, а на стійці не закрила ще одну мішень.

Навіть з чотирма штрафними колами біатлоністка змогла посісти підсумкову 16-ту позицію.

Реактивна швидкість та стрілецькі нюанси

Саме Аліна Хміль стала головною сенсацією гонки за швидкісними характеристиками.

Вона продемонструвала шостий час на трасі серед усіх учасниць, поступившись лідерці за цим показником, Міхаелі Страковій, лише на 19.7 секунди.

Крім того, українка була найшвидшою на самому стрільбищі, витративши на роботу з гвинтівкою загалом 53.4 секунди.

Стабільність Рудої та дебют Свистун: деталі виступів

Окрім потрапляння Аліни Хміль до двадцятки найсильніших, залікові пункти до активу збірної принесла і Христина Руда.

Українка продемонструвала доволі рівний хід по дистанції, проте не зуміла уникнути помилок під час стрільби.

Припустившись по одній хибі на кожному з вогневих рубежів, Руда завершила спринтерську гонку на 24-й позиції з відставанням у 2 хвилини та 16.1 секунди від лідерки.

Ще одна представниця "синьо-жовтих", Софія Свистун, зуміла показати один з найкращих результатів у команді за точністю вогню.

На першій стрільбі вона відпрацювала бездоганно, проте на другому рубежі не закрила одну мішень.

Саме цей промах та дещо нижча дистанційна швидкість не дозволили спортсменці піднятися вище 34-го місця. Її підсумковий час склав 19:35.3, що на дві з половиною хвилини повільніше за результат переможниці зі Словаччини.

Тріумф Словаччини та призери гонки

Перемогу в Арбері святкувала словачка Міхаела Стракова, яка ідеально відпрацювала на обох вогневих рубежах. Другу сходинку посіла норвежка Ганна Вольстад, а замкнула трійку лідерів австрійка Селіна Ганнер.

Юніорський ЧС-2026. Спринт, дівчата (Арбер, Німеччина):

  1. Міхаела Стракова (Словаччина, 0+0) 17:02.5
  2. Ганна Вольстад (Норвегія, 0+1) +12.3
  3. Селіна Ганнер (Австрія, 0+1) +18.3
  4. Райя Аджамова (Болгарія, 0+0) +12.3
  5. Стін Гаарстад (Норвегія, 0+1) +1:05.5
  6. Марі Розібел (Фінляндія, 1+0) +1:08.1

...

  • 16. Аліна Хміль (Україна, 3+1) +1:39.5
  • 24. Христина Руда (Україна, 1+1) +2:16.1
  • 34. Софія Свистун (Україна, 1+0) +2.32.8
  • Вікторія Хвостенко (Україна) — не стартувала

Нагадаємо, що трансляцію змагань забезпечує "Суспільне Спорт" на своїх цифрових платформах та регіональних телеканалах.

Раніше ми повідомляли, як Україна повернулася в топ-10 юніорського ЧС-2026.

