4 кола штрафу - не вирок: як Україна повернулася в топ-10 юніорського ЧС-2026

Понеділок 02 березня 2026 13:39
4 кола штрафу - не вирок: як Україна повернулася в топ-10 юніорського ЧС-2026 Тарас Тарасюк (фото: instagram.com/_taras_tarasiuk)
Автор: Катерина Урсатій

Українська збірна завершила змішану естафету на юніорській світовій першості 2026 року в першій вісімці. Незважаючи на кризу на другому етапі, наші біатлоністи продемонстрували вражаючу жагу до перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Тріумфальний старт та фатальна "лежка"

Змішана естафета на юніорському чемпіонаті світу стала випробуванням на стійкість для українського квартету у складі Тараса Тарасюка, Кирила Кульчицького, Аліни Хміль та Вікторії Хвостенко.

Початок гонки видався багатообіцяючим, адже Тарас Тарасюк бездоганно відпрацював на першому вогневому рубежі, тимчасово очоливши пелотон.

Проте вже на другій стрільбі українцю знадобилося два додаткові патрони, що відкинуло його на шосту позицію під час передачі естафети.

Справжня спортивна драма розгорнулася на другому етапі.

Кирило Кульчицький не зміг впоратися з прицілом під час стрільби лежачи, закривши лише одну мішень.

Як наслідок - чотири штрафні кола та падіння команди на 17-те місце.

Навіть майже ідеальна "стійка" не дозволила Кирилу суттєво покращити становище до моменту передачі естафети дівчатам.

Повернення у боротьбу: камбек українських біатлоністок

Рятувати ситуацію взялася Аліна Хміль. Завдяки "чистій" першій стрільбі вона почала стрімко скорочувати відставання, піднявшись на 13-ту сходинку.

Після другого вогневого рубежу українка вже замикала десятку найсильніших, а на останньому колі зуміла відіграти ще одну позицію.

Фінішерка Вікторія Хвостенко закріпила успіх партнерки.

Використавши лише один запасний патрон на двох рубежах, вона втримала високий темп і перетнула фінішну лінію восьмою.

Перемогу у гонці святкувала збірна Австрії, яка продемонструвала найкращу точність, срібло здобула Норвегія, а бронзові нагороди вибороли представники Фінляндії.

Юніорський ЧС-2026. Результати змішаної естафети:

  1. Австрія (0+7) - 1:12.29.1
  2. Норвегія (0+11) +1:26.9
  3. Фінляндія (0+8) +2.03.2

...

  • 8. Україна (4+8) +4:17.2

