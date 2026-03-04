Алина Хмиль покорила трассу юниорского ЧМ-2026: как украинка попала в топ-20 спринта

Украинские биатлонистки выступили в спринтерской гонке на юниорском мировом первенстве-2026 в Арбери. Несмотря на существенные проблемы на огневых рубежах, лидер команды сумела продемонстрировать высокую скорость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Спринт в Германии: детали выступления "сине-желтых"

На старт спринтерской гонки среди девушек должны были выйти четыре представительницы Украины, однако в итоговом протоколе зафиксированы результаты только трех спортсменок.

Виктория Хвостенко, которая была внесена в заявку, на дистанцию не вышла.

Лучший показатель среди украинок продемонстрировала Алина Хмиль. Ее выступление выдалось противоречивым.

На первой стрельбе лежа она допустила три ошибки, а на стойке не закрыла еще одну мишень.

Даже с четырьмя штрафными кругами биатлонистка смогла занять итоговую 16-ю позицию.

Реактивная скорость и стрелковые нюансы

Именно Алина Хмиль стала главной сенсацией гонки по скоростным характеристикам.

Она продемонстрировала шестое время на трассе среди всех участниц, уступив лидеру по этому показателю, Михаэле Страковой, лишь на 19.7 секунды.

Кроме того, украинка была самой быстрой на самом стрельбище, потратив на работу с винтовкой всего 53.4 секунды.

Стабильность Рудой и дебют Свистун: детали выступлений

Кроме попадания Алины Хмиль в двадцатку сильнейших, зачетные пункты в актив сборной принесла и Кристина Рудая.

Украинка продемонстрировала довольно ровный ход по дистанции, однако не сумела избежать ошибок во время стрельбы.

Допустив по одному промаху на каждом из огневых рубежей, Рудая завершила спринтерскую гонку на 24-й позиции с отставанием в 2 минуты и 16.1 секунды от лидера.

Еще одна представительница "сине-желтых", София Свистун, сумела показать один из лучших результатов в команде по точности огня.

На первой стрельбе она отработала безупречно, однако на втором рубеже не закрыла одну мишень.

Именно этот промах и несколько ниже дистанционная скорость не позволили спортсменке подняться выше 34-го места. Ее итоговое время составило 19:35.3, что на две с половиной минуты медленнее результата победительницы из Словакии.

Триумф Словакии и призеры гонки

Победу в Арбере праздновала словачка Михаэла Стракова, которая идеально отработала на обоих огневых рубежах. Вторую строчку заняла норвежка Ханна Вольстад, а замкнула тройку лидеров австрийка Селина Ханнер.

Юниорский ЧМ-2026. Спринт, девушки (Арбер, Германия):

Михаэла Стракова (Словакия, 0+0) 17:02.5 Ханна Вольстад (Норвегия, 0+1) +12.3 Селина Ганнер (Австрия, 0+1) +18.3 Райя Аджамова (Болгария, 0+0) +12.3 Стин Хаарстад (Норвегия, 0+1) +1:05.5 Мари Розибел (Финляндия, 1+0) +1:08.1

...

16. Алина Хмиль (Украина, 3+1) +1:39.5

24. Кристина Руда (Украина, 1+1) +2:16.1

34. София Свистун (Украина, 1+0) +2.32.8

Виктория Хвостенко (Украина) - не стартовала

Напомним, что трансляцию соревнований обеспечивает "Суспільне Спорт" на своих цифровых платформах и региональных телеканалах.