Алина Гросу призналась, когда на самом деле во второй раз вышла замуж: "Спасибо за каждый миг"

13:21 19.05.2026 Вт
3 мин
Артистка поздравила любимого с годовщиной брака и снова поделилась романтическими кадрами со свадьбы
aimg Иванна Пашкевич
Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)
Украинская певица Алина Гросу раскрыла новые подробности своей личной жизни. Артистка призналась, когда на самом деле во второй раз вышла замуж, и показала кадры с тайной свадьбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

О своем втором браке Гросу публично сообщила в конце февраля 2024 года.

Однако теперь выяснилось, что свадьба состоялась гораздо раньше.

Как оказалось, пара поженилась 19 мая 2022 года. Поэтому сейчас они празднуют уже четвертую годовщину.

"Четыре года как мы сказали да. Спасибо за каждое мгновение. Можно по-разному относиться к нашей паре... Но мы - две противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы этому действительно счастливы", - обратилась к любимому знаменитость.

Вместе с этим Гросу опубликовала фото со своей свадьбы, которую ранее тщательно скрывала.

На снимках певица предстала в нежном белом платье, а ее избранник - в черном костюме и белой рубашке.

На романтических кадрах пара обнимается, держится за руки и целуется.

Что известно о личной жизни Алины Гросу

Ранее Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Их брак оказался непродолжительным и завершился разводом в 2019 году.

После этого певице приписывали роман с российским актером Романом Полянским.

В начале полномасштабного вторжения РФ пара находилась в Черновцах. По словам Павла Зиброва, тогда артист якобы поддерживал проукраинскую позицию.

Осенью 2022 года Полянского заметили в Москве на кинопремьере. Уже в феврале 2023-го Гросу намекнула, что эти отношения завершились, однако деталей не раскрывала.

Впоследствии артистка переехала в США, где продолжила творческую карьеру и начала развиваться как актриса.

В марте 2024 года Гросу сообщила о второй свадьбе, но личность мужа не назвала. Поэтому поклонники предполагали, что ее избранником мог быть Полянский.

Осенью того же года пару замечали на частном мероприятии в Нью-Йорке.

В конце 2025 года Гросу также видели в одном из супермаркетов США с заметно округлившимся животиком.

Тогда фото появились в сети, но сама певица ситуацию не комментировала.

Официально о беременности артистка объявила 10 января 2026 года в новом клипе. Гросу откровенно рассказывала, что долгое время не могла забеременеть.

В конце апреля певица стала мамой.

