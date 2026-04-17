Аліна Гросу розкрила причину, чому народжувала в Україні під час війни

Співачка Аліна Гросу вперше стала мамою . Вона пояснила, чому вирішила народжувати в Україні, незважаючи на повномасштабну війну та постійні обстріли.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її коментар для "Сніданок з 1+1".

Чому Гросу приїхала народжувати в Україну

"Мені здалося, що мені буде набагато спокійніше, якщо мої рідні будуть поряд. Тобто я не з тих жінок, які хочуть кудись подалі поїхати і десь народити. Мені хотілося, щоб батьки були поряд, щоб чоловік був поряд, мені хотілося, щоб всі були поряд, і я б так видохнула і заспокоїлася", - зазначила Гросу.

Також вона розсекретила, чи був на пологах її чоловік, якого вона не показує в мережі.

"Чоловік був на пологах, але тільки на початку та в кінці, коли потрібно було перерізати пуповину. Все інше йому знати було не потрібно", - розповіла співачка.

На кого схожий син Гросу

Співачка поділилася також першими подробицями, зокрема, на кого схожий малюк.

"Я, звичайно, мріяла, щоб синочок був схожий на маму, на мене. З опитування людей, хто його бачив, всі бачать в ньому мого чоловіка та мого батька. Але носик поки що мій", - зізналася Гросу.

Що відомо про вагітність та пологи Аліни Гросу

Співачка вийшла заміж у березні 2024 року, проте ім’я та обличчя свого чоловіка приховує. До того вона була у стосунках з російським актором Романом Полянським.

Гросу, яка вже тривалий час проживає та працює в США, наприкінці 2025 року помітили з округлим животиком. Проте ці чутки співачка довго не коментувала.

В січні 2026 року вона розсекретила, що чекає на первістка. Пізніше вона розповіла, що її шлях до материнства був не простим.

17 квітня стало відомо, що артистка народила сина. Точну дату події вона поки не розкриває, однак відомо, що малюк з’явився на світ із вагою майже 5 кг і зростом 48 см.

За словами артистки, пологи пройшли не зовсім за планом, адже лікарі очікували дитину значно меншої ваги - близько 3,4-3,5 кг.

Гросу також опублікувала перше фото з чоловіком і дитиною, назвавши новонародженого "маленьким Всесвітом" і зізнавшись у найсильніших почуттях.

Аліна Гросу показала новонародженого сина та чоловіка (фото: instagram.com/alina_grosu)