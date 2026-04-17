Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Алина Гросу раскрыла причину, почему рожала в Украине во время войны

12:04 17.04.2026 Пт
Она уже длительное время живет в США, но неожиданно вернулась домой
aimg Катерина Собкова
Алина Гросу раскрыла причину, почему рожала в Украине во время войны Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Певица Алина Гросу впервые стала мамой. Она объяснила, почему решила рожать в Украине, несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее комментарий для "Сніданок з 1+1".

Почему Гросу приехала рожать в Украину

"Мне показалось, что мне будет намного спокойнее, если мои родные будут рядом. То есть я не из тех женщин, которые хотят куда-то подальше поехать и где-то родить. Мне хотелось, чтобы родители были рядом, чтобы муж был рядом, мне хотелось, чтобы все были рядом, и я бы так выдохнула и успокоилась", - отметила Гросу.

Также она рассекретила, был ли на родах ее муж, которого она не показывает в сети.

"Муж был на родах, но только в начале и в конце, когда нужно было перерезать пуповину. Все остальное ему знать было не нужно", - рассказала певица.

На кого похож сын Гросу

Певица поделилась также первыми подробностями, в частности, на кого похож малыш.

"Я, конечно, мечтала, чтобы сыночек был похож на маму, на меня. Из опроса людей, кто его видел, все видят в нем моего мужа и моего отца. Но носик пока мой", - призналась Гросу.

Что известно о беременности и родах Алины Гросу

Певица вышла замуж в марте 2024 года, однако имя и лицо своего мужа скрывает. До этого она была в отношениях с российским актером Романом Полянским.

Гросу, которая уже длительное время проживает и работает в США, в конце 2025 года заметили с округлым животиком. Однако эти слухи певица долго не комментировала.

В январе 2026 года она рассекретила, что ждет первенца. Позже она рассказала, что ее путь к материнству был не простым.

17 апреля стало известно, что артистка родила сына. Точную дату события она пока не раскрывает, однако известно, что малыш появился на свет с весом почти 5 кг и ростом 48 см.

По словам артистки, роды прошли не совсем по плану, ведь врачи ожидали ребенка значительно меньшего веса - около 3,4-3,5 кг.

Гросу также опубликовала первое фото с мужем и ребенком, назвав новорожденного "маленькой Вселенной" и признавшись в самых сильных чувствах.

Алина Гросу раскрыла причину, почему рожала в Украине во время войныАлина Гросу показала новорожденного сына и мужа (фото: instagram.com/alina_grosu)

Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы