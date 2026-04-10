Більше не приховує: відома українська акторка вагітна первістком

Українська акторка Міла Сивацька, яка зараз мешкає зі своїм чоловіком в Іспанії, оголосила в мережі радісну новину - вона скоро стане мамою.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікації в Instagram .

Міла Сивацька вагітна первістком

Акторка опублікувала стильне відео з животиком, яке підписала лаконічно "+1".

Пізніше вона зробила ще один пост - вже з фото.

"Аnd so a new chapter begins (Тож починається нова глава - ред.)", - зазначила вона у підписі до фото.

На знімках Міла позує на тлі мальовничих пейзажів, одягнена в ніжні, вільні сукні. На деяких фото вона ніжно тримає руки на животі, а її обличчя світиться щастям та радістю.

Міла Сивацька вагітна первістком (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Реакція мережі

Прихильники та колеги Міли Сивацької засипали її вітаннями та теплими словами. Багато хто зазначив, що вона виглядає неймовірно красивою та жіночною:

"Найпрекрасніша новина. Вітаю тебе з великим і беззаперечним щастям", - написала акторка Любава Грєшнова

"Моя красуня, обожнюю", - зазначила Катерина Кузнєцова

"Вітаю, мамуся", - написала Наталка Денисенко

"Мої вітання", - зазначила Раміна

"І немає нічого важливішого в усьому світі, ніж дитя під серцем", - написала акторка Анна Сагайдачна

"Вітаю", - написала журналістка Аліна Доротюк.

Що відомо про Мілу Сивацьку

Сивацька народилася в Києві в 1998 році. З дитинства займалася танцями - народними та бальними, а у 2010 році стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців у категорії "1-D клас".

Здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гарант", "Останній богатир" та інших.

Окрім акторської кар’єри, вона займається музикою: свого часу брала участь у шоу "Голос. Діти" та дійшла до фіналу дитячого "Євробачення" 2011 року у складі гурту "Флешки".

Сивацька також працювала ведучою на конкурсах краси та благодійних заходах у Києві.

У 2023 році оголосила про заручини, а в 2024-му вона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Сергій - вони познайомилися випадково в аеропорту "Жуляни".

Наприкінці того ж року подружжя переїхало жити до Іспанії. За словами акторки, переїзд відбувся офіційно та був спланований заздалегідь.