ua en ru
Пт, 10 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Більше не приховує: відома українська акторка вагітна первістком

12:20 10.04.2026 Пт
2 хв
Вона довго мовчала про це, а тепер поділилася новиною
aimg Катерина Собкова
Більше не приховує: відома українська акторка вагітна первістком Міла Сивацька (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Українська акторка Міла Сивацька, яка зараз мешкає зі своїм чоловіком в Іспанії, оголосила в мережі радісну новину - вона скоро стане мамою.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікації в Instagram.

Міла Сивацька вагітна первістком

Акторка опублікувала стильне відео з животиком, яке підписала лаконічно "+1".

Пізніше вона зробила ще один пост - вже з фото.

"Аnd so a new chapter begins (Тож починається нова глава - ред.)", - зазначила вона у підписі до фото.

На знімках Міла позує на тлі мальовничих пейзажів, одягнена в ніжні, вільні сукні. На деяких фото вона ніжно тримає руки на животі, а її обличчя світиться щастям та радістю.

Міла Сивацька вагітна первістком (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Реакція мережі

Прихильники та колеги Міли Сивацької засипали її вітаннями та теплими словами. Багато хто зазначив, що вона виглядає неймовірно красивою та жіночною:

  • "Найпрекрасніша новина. Вітаю тебе з великим і беззаперечним щастям", - написала акторка Любава Грєшнова
  • "Моя красуня, обожнюю", - зазначила Катерина Кузнєцова
  • "Вітаю, мамуся", - написала Наталка Денисенко
  • "Мої вітання", - зазначила Раміна
  • "І немає нічого важливішого в усьому світі, ніж дитя під серцем", - написала акторка Анна Сагайдачна
  • "Вітаю", - написала журналістка Аліна Доротюк.

Що відомо про Мілу Сивацьку

Сивацька народилася в Києві в 1998 році. З дитинства займалася танцями - народними та бальними, а у 2010 році стала чемпіонкою України зі спортивних бальних танців у категорії "1-D клас".

Здобула популярність завдяки ролям у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гарант", "Останній богатир" та інших.

Окрім акторської кар’єри, вона займається музикою: свого часу брала участь у шоу "Голос. Діти" та дійшла до фіналу дитячого "Євробачення" 2011 року у складі гурту "Флешки".

Сивацька також працювала ведучою на конкурсах краси та благодійних заходах у Києві.

У 2023 році оголосила про заручини, а в 2024-му вона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Сергій - вони познайомилися випадково в аеропорту "Жуляни".

Наприкінці того ж року подружжя переїхало жити до Іспанії. За словами акторки, переїзд відбувся офіційно та був спланований заздалегідь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
Зеленський оцінив загрозу з Придністров'я і сказав, де РФ насправді хоче "буферну зону"
Аналітика
