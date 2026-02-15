Абсолютний рекорд: Клебо очолив список найтитулованіших в історії зимових Олімпіад

"Золоте" досягнення

Норвезький лижник виборов свою дев'яту золоту медаль на зимових Олімпіадах – раніше таке досягнення не підкорювалося жодному спортсмену.

Завдяки цій перемозі Клебо обійшов у списку найтитулованіших своїх зіркових співвітчизників – біатлоніста Уле-Ейнара Бьорндалена, а також лижників Бьорна Делі та Маріта Бьоргена. Він став одноосібним рекордсменом за кількістю олімпійських золотих нагород.

Нескорена вершина

Тепер у Клебо залишилася остання нескорена вершина – загальна кількість медалей. Маріт Бьорген має 15 олімпійських нагород. Але Клебо лише 29 і в нього вже 11 подіумів. Тож і цей рекорд, вірогідно, впаде, але як мінімум на наступній Олімпіаді.

Мультимедалісти зимових Олімпіад:

Йоганнес Клебо (Норвегія, лижні перегони) – 9 "золота" + 1 "срібло" + 1 "бронза" = 11 медалей Маріт Бьорген (Норвегія, лижні перегони) – 8 + 4 + 3 = 15 Уле-Ейнар Бьорндален (Норвегія, біатлон) – 8 + 4 + 2 = 14 Бьорн Делі (Норвегія, лижні перегони) – 8 + 4 + 0 = 12 Тобіас Арльт (Німеччина, санний спорт) – 7 + 0 + 1 = 8 Тобіас Вендль (Німеччина, санний спорт) – 7 + 0 + 1 = 8

Хто такий Йоганнес Клебо

Норвезький лижник, 9-разовий олімпійський чемпіон і 15-разовий чемпіон світу. Рекордсмен за кількістю перемог на етапах Кубка світу – 105 виграних гонок.

Народився 22 жовтня 1996 року в Осло. На Олімпійських іграх-2018 він став наймолодшим олімпійським чемпіоном у лижних гонках серед чоловіків, вигравши "золото" в особистому спринті в 21 рік.

На домашньому чемпіонаті світу 2025 року в Тронхеймі Клебо виграв усі шість гонок програми, включно з марафоном на 50 км, що стало унікальним досягненням у лижному спорті.