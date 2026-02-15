Абсолютный рекорд: Клебо возглавил список самых титулованных в истории зимних Олимпиад

Легендарный Йоханнес Клебо завоевал "золото" в лыжной эстафете в составе сборной Норвегии и стал самым успешным спортсменом зимних Олимпиад за всю историю.
Сколько и каких медалей стало в коллекции норвежца - рассказывает РБК-Украина.
Норвежский лыжник завоевал свою девятую золотую медаль на зимних Олимпиадах - ранее такое достижение не покорялось ни одному спортсмену.
Благодаря этой победе Клебо обошел в списке самых титулованных своих звездных соотечественников - биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а также лыжников Бьорна Дели и Марита Бьоргена. Он стал единоличным рекордсменом по количеству олимпийских золотых наград.
Теперь у Клебо осталась последняя непокоренная вершина - общее количество медалей. Марит Берген имеет 15 олимпийских наград. Но Клебо только 29 и у него уже 11 подиумов. Поэтому и этот рекорд, вероятно, упадет, но как минимум на следующей Олимпиаде.
Мультимедалисты зимних Олимпиад:
Норвежский лыжник, 9-кратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира. Рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира - 105 выигранных гонок.
Родился 22 октября 1996 года в Осло. На Олимпийских играх-2018 он стал самым молодым олимпийским чемпионом в лыжных гонках среди мужчин, выиграв "золото" в личном спринте в 21 год.
На домашнем чемпионате мира 2025 года в Тронхейме Клебо выиграл все шесть гонок программы, включая марафон на 50 км, что стало уникальным достижением в лыжном спорте.
