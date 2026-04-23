"Абсолютная апатия". Николай Луценко вспомнил, как переживал потерю близких людей

Мало кто знает, но легенда украинского ТВ Николай Луценко длительное время тяжело переживал потерю близких людей от онкологии. Из-за этого он страдал от депрессии, но в итоге смог вернуться к нормальной жизни.

Что сказал Луценко о своей депрессии

После смерти друзей у него развился глубокий эмоциональный кризис, который проявлялся полной потерей интереса к жизни. Первыми проявлениями стала пустота внутри.

"Ой, какая это зараза. Я ничего не чувствовал. Абсолютная апатия. Домой приходил, мне все равно было, там порядок, есть ли еда или нет. Я не человек, а просто оболочка без наполнения", - поделился он.

К специалисту ведущий не обращался. Переломный момент наступил после поездки в Одессу, куда он отправился во время "бархатного сезона". Именно это помогло выйти из тяжелого состояния.

"Море меня просто вытащило. Люди стали для меня как психотерапевты. Они выпихнули меня из этой ямы. Я уже уезжал совсем другой. Мне захотелось снова жить", - признался он.

Николай Луценко о депрессии (фото: РБК-Украина)

О потере друзей

Комментируя отношение к вниманию сторонников на улице, Луценко откровенно признался, что воспринимает его по-разному. Он объяснил, что люди не всегда подходят в удачный момент жизни.

Так, несколько лет подряд он переживал личные потери. Это влияло на его желание общения с людьми.

"Три года подряд все вокруг меня умирали. Онкология. Понимаете, как у меня было на душе? Вот я иду, только забрал вещи: "О, Николина погода, давай фотографироваться". О, Боже. Я просто проклинал. А иногда было классно", - поделился ведущий.

В интервью журналистке Юлии Гаюк на YouTube-канале РБК-Украина LIFE Николай также рассказал о детстве без отца, пенсии и как родилась его легендарная фраза.