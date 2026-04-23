ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Абсолютная апатия". Николай Луценко вспомнил, как переживал потерю близких людей

19:08 23.04.2026 Чт
2 мин
Ведущий прогноза погоды поделился, что помогло ему выйти из депрессии
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Абсолютная апатия". Николай Луценко вспомнил, как переживал потерю близких людей Николай Луценко (фото: РБК-Украина)

Мало кто знает, но легенда украинского ТВ Николай Луценко длительное время тяжело переживал потерю близких людей от онкологии. Из-за этого он страдал от депрессии, но в итоге смог вернуться к нормальной жизни.

Об этом ведущий рассказал в интервью РБК-Украина.

Что сказал Луценко о своей депрессии

После смерти друзей у него развился глубокий эмоциональный кризис, который проявлялся полной потерей интереса к жизни. Первыми проявлениями стала пустота внутри.

"Ой, какая это зараза. Я ничего не чувствовал. Абсолютная апатия. Домой приходил, мне все равно было, там порядок, есть ли еда или нет. Я не человек, а просто оболочка без наполнения", - поделился он.

К специалисту ведущий не обращался. Переломный момент наступил после поездки в Одессу, куда он отправился во время "бархатного сезона". Именно это помогло выйти из тяжелого состояния.

"Море меня просто вытащило. Люди стали для меня как психотерапевты. Они выпихнули меня из этой ямы. Я уже уезжал совсем другой. Мне захотелось снова жить", - признался он.

"Абсолютная апатия". Николай Луценко вспомнил, как переживал потерю близких людей

О потере друзей

Комментируя отношение к вниманию сторонников на улице, Луценко откровенно признался, что воспринимает его по-разному. Он объяснил, что люди не всегда подходят в удачный момент жизни.

Так, несколько лет подряд он переживал личные потери. Это влияло на его желание общения с людьми.

"Три года подряд все вокруг меня умирали. Онкология. Понимаете, как у меня было на душе? Вот я иду, только забрал вещи: "О, Николина погода, давай фотографироваться". О, Боже. Я просто проклинал. А иногда было классно", - поделился ведущий.

В интервью журналистке Юлии Гаюк на YouTube-канале РБК-Украина LIFE Николай также рассказал о детстве без отца, пенсии и как родилась его легендарная фраза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
