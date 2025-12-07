88 метрів на одному подиху: українка Садурська вкотре переписала історію фридайвінгу (відео)

Українська фридайверка Катерина Садурська вдруге за місяць оновила світовий рекорд у зануренні з постійною вагою без ласт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram рекордсменки.
Нове досягнення українка встановила на змаганнях Deep Dominica, пірнувши на 88 метрів.
Це на два метри глибше за її власний рекорд, встановлений у листопаді.
Після рекордного занурення Садурська поділилася враженнями у своєму Instagram.
"Я мріяла про це занурення ще з минулого року, і я така рада, що це сталося. 88 метрів без ласт, один подих, 3 хвилини 30 секунд – мій 9-й світовий рекорд у цій дисципліні. Важко повірити, але це на 14 метрів глибше, ніж мій перший рекорд 2023 року", - написала вона.
Катерина поступово підкорювала дедалі більші глибини, починаючи з 2023 року.
Усі рекорди Садурської у пірнанні з постійною вагою без ласт:
Таким чином, за два роки українка збільшила власну рекордну глибину на 14 метрів.
Осінь 2025 року стала однією з найбільш успішних для Катерини.
У вересні вона перемогла на двох світових першостях – під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) та Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA). Загалом у її кар'єрі дев'ять титулів чемпіонки світу – у різних дисциплінах за різними версіями.
А у листопаді та грудні оновила власні світові досягнення.
33-річна уродженка Миколаєва. Ніні представляє Харків. Займалася артистичним плаванням, у якому виступала на Олімпійських іграх-2016, двічі була чемпіонкою Європи та неодноразово – призеркою світових та континентальних першостей.
У фридайвінгу дев'ять разів вигравала ЧС за різними версіями.
У 2022 році встановила рекорд України у вільному зануренні – 92 метри.
Є світовою рекордсменкою у зануренні з постійною вагою без ласт (88 м).
Раніше ми повідомили, що Усик став найкращим боксером 2025 року за версією WBC.
Також читайте, як Оліслагерс випередила Магучіх і стала найкращою легкоатлеткою 2025 року.