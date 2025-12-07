88 метров на одном дыхании: украинка Садурская в очередной раз переписала историю фридайвинга (видео)

Украинская фридайверка Екатерина Садурская второй раз за месяц обновила мировой рекорд в погружении с постоянным весом без ласт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram рекордсменки.
Новое достижение украинка установила на соревнованиях Deep Dominica, нырнув на 88 метров.
Это на два метра глубже ее собственного рекорда, установленного в ноябре.
После рекордного погружения Садурская поделилась впечатлениями в своем Instagram.
"Я мечтала об этом погружении еще с прошлого года, и я так рада, что это произошло. 88 метров без ласт, одно дыхание, 3 минуты 30 секунд - мой 9-й мировой рекорд в этой дисциплине. Трудно поверить, но это на 14 метров глубже, чем мой первый рекорд 2023 года", - написала она.
Екатерина постепенно покоряла все большие глубины, начиная с 2023 года.
Все рекорды Садурской в нырянии с постоянным весом без ласт:
Таким образом, за два года украинка увеличила собственную рекордную глубину на 14 метров.
Осень 2025 года стала одной из самых успешных для Екатерины.
В сентябре она победила на двух мировых первенствах - под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) и Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA). Всего в ее карьере девять титулов чемпионки мира - в разных дисциплинах по разным версиям.
А в ноябре и декабре обновила собственные мировые достижения.
33-летняя уроженка Николаева. Нине представляет Харьков. Занималась артистическим плаванием, в котором выступала на Олимпийских играх-2016, дважды была чемпионкой Европы и неоднократно - призером мировых и континентальных первенств.
Во фридайвинге девять раз выигрывала ЧМ по разным версиям.
В 2022 году установила рекорд Украины в свободном погружении - 92 метра.
Является мировой рекордсменкой в погружении с постоянным весом без ласт (88 м).
