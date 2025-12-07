88 метров на одном дыхании: украинка Садурская в очередной раз переписала историю фридайвинга (видео)

Триумф в Доминике

Новое достижение украинка установила на соревнованиях Deep Dominica, нырнув на 88 метров.

Это на два метра глубже ее собственного рекорда, установленного в ноябре.

"Я мечтала об этом": реакция спортсменки

После рекордного погружения Садурская поделилась впечатлениями в своем Instagram.

"Я мечтала об этом погружении еще с прошлого года, и я так рада, что это произошло. 88 метров без ласт, одно дыхание, 3 минуты 30 секунд - мой 9-й мировой рекорд в этой дисциплине. Трудно поверить, но это на 14 метров глубже, чем мой первый рекорд 2023 года", - написала она.

14 метров - за два года

Екатерина постепенно покоряла все большие глубины, начиная с 2023 года.

Все рекорды Садурской в нырянии с постоянным весом без ласт:

Июль 2023, Турнир на Багамах - 74 м

Июль 2023, Турнир на Багамах - 76 м

Июль 2023, Турнир на Багамах - 77 м

Август 2023, ЧМ в Гондурасе - 78 м

Октябрь 2024, ЧМ в Греции - 80 м

Ноябрь 2024, Турнир в Доминике - 82 м

Декабрь 2024, Турнир в Доминике - 84 м

Ноябрь 2025, Турнир в Доминике - 86 м

Декабрь, 2025, Турнир в Доминике - 88 м

Таким образом, за два года украинка увеличила собственную рекордную глубину на 14 метров.

"Золотая" осень-2025

Осень 2025 года стала одной из самых успешных для Екатерины.

В сентябре она победила на двух мировых первенствах - под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) и Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA). Всего в ее карьере девять титулов чемпионки мира - в разных дисциплинах по разным версиям.

А в ноябре и декабре обновила собственные мировые достижения.

Кто такая Екатерина Садурская

33-летняя уроженка Николаева. Нине представляет Харьков. Занималась артистическим плаванием, в котором выступала на Олимпийских играх-2016, дважды была чемпионкой Европы и неоднократно - призером мировых и континентальных первенств.

Во фридайвинге девять раз выигрывала ЧМ по разным версиям.

В 2022 году установила рекорд Украины в свободном погружении - 92 метра.

Является мировой рекордсменкой в погружении с постоянным весом без ласт (88 м).