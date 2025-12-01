Оліслагерс випередила Магучіх і стала найкращою легкоатлеткою 2025 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт World Athletics.

Феноменальне домінування у стрибках та бігу

Нагороди "Спортсмен року" отримали двоє беззаперечних лідерів світової легкої атлетики.

Для Армана Дюплантіса, відомого як "Мондо", це стало черговим визнанням його унікальних досягнень. Чемпіон світу як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, шведський стрибун не знав поразок протягом двох років поспіль, що є безпрецедентним результатом у новітній історії.

Цього сезону Дюплантіс чотири рази оновлював світові рекорди у стрибках із жердиною і був непереможним у всіх 16 стартах.

"Щиро дякую. Це така величезна честь. Дякую журі та World Athletics за те, що знову проголосували за мене. Я пишаюся тим, що представляю всіх, хто мене підтримує - свою родину та свою майбутню дружину. Для мене справді важливо виграти це. Це дуже особливо", - прокоментував свою перемогу Дюплантіс.

Його американська колега Сідні Маклафлін-Леврон продемонструвала аналогічну домінацію в бігових дисциплінах. Атлетка стала чемпіонкою світу на дистанції 400 метрів та в естафеті 4x400 метрів, а також показала другий найкращий час в історії у бігу на 400 м.

Маклафлін-Леврон залишається непереможною на дистанціях 400 метрів та 400 метрів з бар’єрами протягом останніх двох років, а також утримує світовий рекорд у бігу на 400 м із бар’єрами.

!Вау, я щиро вражена перемогою. Щиро дякую, World Athletics, за цю честь і визнання", - поділилася емоціями американська зірка.

Тріумф конкурентки Ярослави Магучіх та інші зірки

Крім основних переможців, World Athletics також відзначила найкращих спортсменів у трьох окремих категоріях.

У жіночих стрибкових та метальних видах відзнаку отримала Нікола Оліслагерс з Австралії. Чемпіонка світу у стрибках у висоту як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, відома як головна конкурентка українки Ярослави Магучіх.

На обох змаганнях Оліслагерс зуміла випередити українську спортсменку. Вона також є чемпіонкою сезону Діамантової ліги.

Серед чоловіків у бігових дисциплінах нагороду здобув Еммануель Ваньйоньї (Кенія) - чемпіон світу та Діамантової ліги на 800 метрах.

У шосейних видах відзначили іспанку Марію Перес, дворазову чемпіонку світу зі спортивної ходьби, та кенійця Сабастьяна Саве, переможця Лондонського та Берлінського марафонів.

У номінації "Відкриття року" перемогли китаянка Чжан Цзяле, яка встановила світовий рекорд до 23 років у метанні молота, та кенієць Едмунд Серем, бронзовий призер чемпіонату світу з бігу на 3000 м з перешкодами.

Переможці World Athletics Awards-2025: повний список:

Спортсменка року: Сідні Маклафлін-Леврон (США)

Сідні Маклафлін-Леврон (США) Спортсмен року: Арман Дюплантіс (Швеція)

Жінки

Бігові види: Сідні Маклафлін-Леврон (США)

Сідні Маклафлін-Леврон (США) Стрибкові та метальні види: Нікола Оліслагерс (Австралія)

Нікола Оліслагерс (Австралія) Шосейні види: Марія Перес (Іспанія)

Марія Перес (Іспанія) Відкриття року: Чжан Цзяле (Китай)

Чоловіки