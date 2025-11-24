ua en ru
Найглибше занурення в світі: українка Садурська перевершила власний рекорд у фрідайвінгу

Понеділок 24 листопада 2025 14:48
Найглибше занурення в світі: українка Садурська перевершила власний рекорд у фрідайвінгу Фото: Катерина Садурська (instagram.com/sadurskaterina)
Автор: Андрій Костенко

Українська фридайверка Катерина Садурська здобула перемогу на престижному турнірі Blue Element Competition 2025 у Домініці та встановила новий світовий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Восьмий світовий рекорд

У дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів вона заглибилась на 86 метрів, що стало найглибшим зануренням у світі в цій категорії.

Новий результат дозволив Садурській покращити власне досягнення 2024 року на два метри. Торік українка тричі поспіль оновлювала рекорд – 80, 82 та 84 метри.

Цей рекорд став восьмим у кар'єрі Садурської в даній дисципліні й третім поспіль, здобутим саме на турнірах у Домініці.

12 метрів – за два роки

Катерина поступово підкорювала дедалі більші глибини, починаючи з 2023 року.

Усі рекорди Садурської у пірнанні з постійною вагою без ластів:

  • Липень 2023, Турнір на Багамах – 74 м
  • Липень 2023, Турнір на Багамах – 76 м
  • Липень 2023, Турнір на Багамах – 77 м
  • Серпень 2023, ЧС у Гондурасі – 78 м
  • Жовтень 2024, ЧС у Греції – 80 м
  • Листопад 2024, Турнір у Домініці – 82 м
  • Грудень 2024, Турнір у Домініці – 84 м
  • Листопад 2025, Турнір у Домініці – 86 м

Таким чином, за два роки українка збільшила власну рекордну глибину на 12 метрів.

Найглибше занурення в світі: українка Садурська перевершила власний рекорд у фрідайвінгу

Катерина Садурська на рекордній глибині (фото: instagram.com/sadurskaterina)

"Найцінніша спроба"

Після рекордної перемоги українка прокоментувала власне досягнення.

"Минулого року я встановила на Домініці два рекорди, тепер – ще один. Це мій восьмий рекорд загалом. Я побила його в дисципліні без ласт і пірнула на 86 метрів без жодного додаткового спорядження, затримуючи дихання. Ця дисципліна вважається найскладнішою. Це було нелегке занурення, але воно того варте", - сказала Садурська в інтерв'ю Reuters.

"Золота" осінь-2025

Осінь 2025 року стала однією з найбільш успішних для Катерини.

У вересні вона перемогла на двох світових першостях – під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) та Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA). Загалом у її кар'єрі дев'ять титулів чемпіонки світу – у різних дисциплінах за різними версіями.

Хто така Катерина Садурська

33-річна уродженка Миколаєва. Займалася артистичним плаванням, у якому виступала на Олімпійських іграх-2016, двічі була чемпіонкою Європи та неодноразово – призеркою світових та континентальних першостей.

У фридайвінгу дев'ять разів вигравала ЧС за різними версіями.

У 2022 році встановила рекорд України у вільному зануренні – 92 метри.

Є світовою рекордсменкою у зануренні з постійною вагою без ластів (86 м).

Раніше ми розповіли, як Олександра Олійникова потрапила до топ-100 світового тенісного рейтингу.

Також дізнайтеся, який фантастичний рекорд підкорився Ліонелю Мессі.

