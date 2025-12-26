11-річний український футболіст встановив унікальний світовий рекорд

13 тисяч дотиків

Юний футболіст безперервно жонглював м'ячем упродовж 1 години 37 хвилин, здійснивши рекордні 13 096 дотиків.

"М'яч, наче на невидимих нитках, слухняно реагує на рухи свого маленького господаря. У хлопчика недитяча залізна витримка. Це виклик не лише для м'язів ніг, а й для концентрації уваги. Будь яка секундна слабкість – і рекорд би провалився. Українські діти не просто мріють, вони діють і перемагають", – зазначила Вєтрова.

Бомбардирські здобутки в Нідерландах

Андрій займається футболом щодня з 8 років. На запрошення засновника Федерації вуличного футболу України Іллі Варченка, він отримав можливість тренуватися у Нідерландах.

Хлопець приєднався до дитячої команди ФК АТС 65 (місто Генгело). Там він вже забив 33 голи у 14 іграх, демонструючи свій потенціал для майбутньої футбольної кар'єри.