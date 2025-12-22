ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Юнацька збірна України перемогла Португалію та виграла турнір УЄФА

Понеділок 22 грудня 2025 16:35
UA EN RU
Юнацька збірна України перемогла Португалію та виграла турнір УЄФА Юнацька збірна України виграла турнір розвитку УЄФА (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Юнацька збірна України U-15 здобула загальну перемогу на Турнірі розвитку УЄФА в Португалії. У вирішальному матчі українці не пропустили від господарів змагань і були точнішими в серії післяматчевих пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Напружений фінал без голів

Заключний матч турніру проти португальських однолітків став справжнім випробуванням для української команди. Попри активний тиск господарів поля, "синьо-жовті" продемонстрували зразкову дисципліну в обороні.

Ключовий момент поєдинку стався на 20-й хвилині, коли у ворота України було призначено одинадцятиметровий удар.

Голкіпер Карім Бахрієв зумів прочитати намір капітана португальців і відбив пенальті, не дозволивши супернику вийти вперед.

Протягом основного часу жодна з команд не змогла відзначитися забитим м'ячем.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, що змусило команди визначати переможця у серії післяматчевих ударів.

Тріумфальна серія пенальті

У футбольній лотереї українські гравці проявили залізну витримку. Всі п'ять ударів з нашого боку були влучними - свої спроби реалізували Рацький, Кочура, Івасишин, Лапунов та Вологдін.

Натомість один з пострілів португальських футболістів прийшовся у поперечину, що зафіксувало перемогу України в серії з рахунком 5:4.

Підсумки виступу збірної України

Завдяки цьому успіху підопічні Володимира Самборського набрали вісім залікових пунктів і посіли підсумкову першу сходинку.

Нагадаємо, що на шляху до трофея українці також обіграли збірні Греції та Ірландії. Португалія з сімома балами фінішувала на другій позиції.

Раніше ми розповіли про топ-20 найдорожчих футбольних команд України за сумарною вартістю гравців.

Також дізнайтеся, скільки грошей заробили "Шахтар" і "Динамо" в Лізі конференцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Дрони ГУР атакували один із найбільших нафтотерміналів РФ у Чорноморському регіоні
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ