Юнацька збірна України перемогла Португалію та виграла турнір УЄФА

Юнацька збірна України U-15 здобула загальну перемогу на Турнірі розвитку УЄФА в Португалії. У вирішальному матчі українці не пропустили від господарів змагань і були точнішими в серії післяматчевих пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Напружений фінал без голів

Заключний матч турніру проти португальських однолітків став справжнім випробуванням для української команди. Попри активний тиск господарів поля, "синьо-жовті" продемонстрували зразкову дисципліну в обороні.

Ключовий момент поєдинку стався на 20-й хвилині, коли у ворота України було призначено одинадцятиметровий удар.

Голкіпер Карім Бахрієв зумів прочитати намір капітана португальців і відбив пенальті, не дозволивши супернику вийти вперед.

Протягом основного часу жодна з команд не змогла відзначитися забитим м'ячем.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, що змусило команди визначати переможця у серії післяматчевих ударів.

Тріумфальна серія пенальті

У футбольній лотереї українські гравці проявили залізну витримку. Всі п'ять ударів з нашого боку були влучними - свої спроби реалізували Рацький, Кочура, Івасишин, Лапунов та Вологдін.

Натомість один з пострілів португальських футболістів прийшовся у поперечину, що зафіксувало перемогу України в серії з рахунком 5:4.

Підсумки виступу збірної України

Завдяки цьому успіху підопічні Володимира Самборського набрали вісім залікових пунктів і посіли підсумкову першу сходинку.

Нагадаємо, що на шляху до трофея українці також обіграли збірні Греції та Ірландії. Португалія з сімома балами фінішувала на другій позиції.