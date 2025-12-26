11-летний украинский футболист установил уникальный мировой рекорд

11-летний Андрей Панив из села Сторона на Львовщине установил мировой рекорд по набиванию футбольного мяча среди детей.
Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на личный Facebook руководительницы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.
Юный футболист непрерывно жонглировал мячом в течение 1 часа 37 минут, осуществив рекордные 13 096 касаний.
"Мяч, как на невидимых нитях, послушно реагирует на движения своего маленького хозяина. У мальчика недетская железная выдержка. Это вызов не только для мышц ног, но и для концентрации внимания. Любая секундная слабость - и рекорд бы провалился. Украинские дети не просто мечтают, они действуют и побеждают", - отметила Ветрова.
Андрей занимается футболом ежедневно с 8 лет. По приглашению основателя Федерации уличного футбола Украины Ильи Варченко, он получил возможность тренироваться в Нидерландах.
Мальчик присоединился к детской команде ФК АТС 65 (город Генгело). Там он уже забил 33 гола в 14 играх, демонстрируя свой потенциал для будущей футбольной карьеры.
Ранее мы рассказали, как 12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом.
Также читайте, как юные украинские футболисты победили Португалию и выиграла турнир УЕФА.