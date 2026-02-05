10-й українець в НБА: Шульга дебютував за "Бостон Селтікс" у офіційному матчі

Перший вихід Шульги

"Бостон" здобув на виїзді впевнену перемогу – 114:93. Тренерський штаб гостей випустив українця за 1 хвилину 41 секунду до фінальної сирени, коли результат зустрічі фактично був вирішений.

За відведений час Шульга виконав один двоочковий кидок, однак влучити не зумів. Іншими статистичними показниками захисник не відзначився.

Попри це, сам факт появи на майданчику став історичним. Шульга увійшов до переліку українців, які зіграли в офіційному матчі НБА, та став 526-м баскетболістом, що виходив на паркет у формі "Селтікс".

Шлях до основної команди

Шульгу обрали під 57-м номером на драфті НБА-2025. Спочатку його задрафтував "Орландо Меджик", однак згодом права на українця перейшли до "Бостона".

Захисник підписав із клубом двосторонній контракт, що дозволяє поєднувати виступи в НБА з іграми за фарм-команду G-Ліги – "Мейн Селтікс". Саме там українець отримує основну ігрову практику.

Стабільна роль у G-Лізі

У поточному сезоні за "Мейн" Шульга вже провів 28 матчів. У середньому він проводить на майданчику 33,4 хвилини, набирає 14,6 очка, робить 4,5 підбирання та віддає 6,4 передачі.

До поєдинку з "Рокетс" українець сім разів потрапляв до заявки головної команди, але залишався на лаві запасних. Цього разу отримав свій шанс і зробив перший крок у кар'єрі в найсильнішій лізі світу.

Наступна мета – закріпитися в ротації "Селтікс" і отримувати більше хвилин на паркеті.

10-й українець в НБА

Перший вітчизняний баскетболіст дебютував у найсильнішій баскетбольний лізі світу у 1989 році. Шлях проклав легендарний Олександр Волков. З того часу в НБА встигли відмітитеся 10 українських виконавців.

Дебюти Українців у НБА: