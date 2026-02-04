ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Українець підкорює Мадрид: Олексій Лень встановив рекорд за "Реал"

Середа 04 лютого 2026 10:45
Українець підкорює Мадрид: Олексій Лень встановив рекорд за "Реал" Олексій Лень (фото: instagram.com/realmadridbasket)
Автор: Катерина Урсатій

Український центровий Олексій Лень продемонстрував найкращу гру у своїй кар'єрі за мадридський "Реал". У поєдинку найпрестижнішого європейського турніру проти "Панатінаїкоса" наш легіонер став головною зіркою атаки іспанців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Новий бомбардирський максимум українця

Олексій Лень продовжує демонструвати стрімкий прогрес у складі "королівського" клубу.

Лише нещодавно бігмен встановив планку у 15 набраних очок у грі чемпіонату Іспанії проти "Сарагоси", проте вже у наступному єврокубковому протистоянні цей показник було перевершено.

У битві з грецьким "Панатінаїкосом" українець записав на свій рахунок 18 очок. Для досягнення такого результату Леню знадобилося всього 16 хвилин та 43 секунди ігрового часу.

Ефективність центрового вражає: він реалізував 5 із 6 кидків з гри та продемонстрував високу точність на лінії штрафних, поціливши 8 із 10 спроб.

До активу гравця також увійшли 5 підбирань та 2 результативні передачі.

Драматична розв'язка та турнірне становище

Попри індивідуальний успіх українця, який став найрезультативнішим гравцем своєї команди, "Реал" не зміг втримати перемогу.

Мадридці лідирували з мінімальною перевагою наприкінці зустрічі, проте пропустили вирішальний кидок на останніх секундах. Фінальна сирена зафіксувала поразку іспанського гранда з рахунком 81:82.

Цей результат став для підопічних Мадрида другою невдачею поспіль у Євролізі.

Наразі "вершкові" посідають четверту сходинку у загальному заліку, маючи в активі 16 перемог за 10 поразок.

Статистика та плани на майбутнє

Цей матч став для 32-річного Леня 13-м у поточному розіграші Євроліги. Варто зазначити, що до цього вечора його рекордом у турнірі була позначка у 8 очок у протистоянні з "Міланом".

Після переходу з НБА, де минулого сезону українець мав скромні показники у складі "Лейкерс", Олексій став ключовим елементом ротації мадридців.

Свій наступний поєдинок у межах Євроліги "Реал" проведе вже у четвер, 5 лютого. Суперником іспанського клубу стане дебютант турніру - "Дубай".

Нагадаємо, що діюча угода Леня з мадридцями розрахована до літа 2027 року.

Раніше ми розповіли, як Леброн Джеймс перевершив Кріса Пола і ввійшов в історію НБА.

Також ми повідомляли, що зірка баскетбольної збірної України став гравцем хорватського гранда.

