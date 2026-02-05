10-й украинец в НБА: Шульга дебютировал за "Бостон Селтикс" в официальном матче

Первый выход Шульги

"Бостон" одержал на выезде уверенную победу - 114:93. Тренерский штаб гостей выпустил украинца за 1 минуту 41 секунду до финальной сирены, когда исход встречи фактически был решен.

За отведенное время Шульга выполнил один двухочковый бросок, однако попасть не сумел. Другими статистическими показателями защитник не отметился.

Несмотря на это, сам факт появления на площадке стал историческим. Шульга вошел в перечень украинцев, сыгравших в официальном матче НБА, и стал 526-м баскетболистом, который выходил на паркет в форме "Селтикс".

Путь в основную команду

Шульгу выбрали под 57-м номером на драфте НБА-2025. Сначала его задрафтовал "Орландо Мэджик", однако впоследствии права на украинца перешли к "Бостону".

Защитник подписал с клубом двусторонний контракт, позволяющий совмещать выступления в НБА с играми за фарм-команду G-Лиги - "Мейн Селтикс". Именно там украинец получает основную игровую практику.

Стабильная роль в G-Лиге

В текущем сезоне за "Мейн" Шульга уже провел 28 матчей. В среднем он проводит на площадке 33,4 минуты, набирает 14,6 очка, делает 4,5 подбора и отдает 6,4 передачи.

До поединка с "Рокетс" украинец семь раз попадал в заявку главной команды, но оставался на скамейке запасных. На этот раз получил свой шанс и сделал первый шаг в карьере в сильнейшей лиге мира.

Следующая цель - закрепиться в ротации "Селтикс" и получать больше минут на паркете.

10-й украинец в НБА

Первый отечественный баскетболист дебютировал в сильнейшей баскетбольный лиге мира в 1989 году. Путь проложил легендарный Александр Волков. С того времени в НБА успели отметиться 10 украинских исполнителей.

Дебюты украинцев в НБА: