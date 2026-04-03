10 хвилин жаху: українські хокеїстки зазнали сенсаційного фіаско на ЧС та втратили шанс на підвищення

17:37 03.04.2026 Пт
Попри статус фавориток, "синьо-жовті" провалили один ігровий відрізок, який коштував їм путівки у вищий клас
aimg Андрій Костенко
Збірна України на ЧС-2026 (фото: ФХУ)

Жіноча збірна України з хокею зазнала болючої поразки у четвертому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 2B. Зустріч двох лідерів таблиці завершилася перемогою збірної Гонконгу, що автоматично позбавило українок шансів на перше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

ЧС-2026 (жінки). Дивізіон 2B, 4-й тур

Гонконг – Україна – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Шайба України: Циміренко.

Хет-трик, що зруйнував усе

Україна та Гонконг підходили до очної зустрічі з однаковою кількістю очок, але саме наші дівчата очолювали таблицю завдяки кращій різниці шайб. Після минулорічного тріумфу над цим суперником (10:2) очікувалося, що "синьо-жовті" знову домінуватимуть. Проте реальність виявилася іншою.

Після сухої першої 20-хвилинки (0:0) у захисті українок стався незрозумілий збій. Нападниця суперниць Рені Нг упродовж лише десяти хвилин тричі вразила наші ворота. Цей чорний відрізок матчу фактично вирішив долю всієї світової першості.

У заключному періоді Дарія Циміренко зуміла відіграти одну шайбу на 52-й хвилині, але організувати повноцінний камбек "синьо-жовтим" не вдалося.

Турнірна трагедія: шансів немає

Через регламент змагань поразка в особистій зустрічі стала для українок фатальною. Навіть якщо Гонконг програє свій останній матч, а Україна переможе, "синьо-жовті" не зможуть посісти першу сходинку через показник очних дуелей. Таким чином, Гонконг достроково гарантував собі вихід у Дивізіон 2A на сезон-2027.

Турнірна таблиця (після 4 турів):

  1. Гонконг – 12 очок
  2. Україна – 9
  3. Литва – 9
  4. Мексика – 3
  5. Нова Зеландія – 3
  6. Бельгія – 0

Останній бій за престиж

Заключний матч на чемпіонаті світу збірна України проведе проти команди Литви.

Поєдинок відбудеться у неділю, 5 квітня, об 11:00 за київським часом. На кону стоятиме підсумкове друге місце в дивізіоні та можливість завершити турнір з гідним результатом.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
