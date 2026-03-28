Останнє коло в Буковелі. Легенди українського біатлону офіційно завершили кар'єру: емоційне відео

У суботу, 28 березня, під час чемпіонату України з біатлону в Буковелі відбулася урочиста церемонія завершення кар'єри Олени Підгрушної та Віти Семеренко – представниць "золотої четвірки", яка подарувала країні історичну перемогу на Олімпійських іграх–2014.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію події на "Суспільне Спорт".

Прощальне коло та емоції чемпіонок

Символічний захід відбувся одразу після завершення спринтерських гонок. Титуловані біатлоністки, на рахунку яких десятки нагород чемпіонатів світу та Європи, пройшли коло пошани під аплодисменти вболівальників та колег по команді.

Олена Підгрушна з гумором зазначила, що навіть у день прощання сервісмени підготували її інвентар ідеально.

"Мої лижі та гвинтівка перейшли до Тараса Тарасюка. Хоча я сьогодні не бігла, лижі намастили так, що вони з-під ніг вилітали. Дуже круто, що приїхали вболівальники і є можливість поставити цю крапку та сказати "дякую" за ці 25 років", - поділилася емоціями Олена.

Віта Семеренко також не стримувала вдячності.

"Дякую біатлону за перемоги, поразки та емоції. Дякую тренерам, родині та вболівальникам за те, що в нас вірили. Ми вас любимо", - сказала вона.

Золота спадщина Олімпіади–2014

Підгрушна окремо відзначила внесок тренера Григорія Шамрая у головний успіх їхнього життя – олімпійське "золото" естафети. За її словами, та перемога була здобута у найбільш потрібний момент для України.

"Це "золото" – воно найзолотіше серед усіх нагород у країні. Ми пишаємося, що так співпало: ми народилися в Україні, потрапили в одну команду і разом здобули результат", - наголосила капітан "синьо-жовтих" на історичних Іграх.

Хто такі Олена Підгрушна та Віта Семеренко

Олена Підгрушна – олімпійська чемпіонка 2014 року (естафета), чемпіонка світу 2013 року в спринті, п'ятиразова чемпіонка Європи. Здобула 6 перемог на етапах Кубка світу.

Багаторічний капітан жіночої збірної України, відома як неперевершений майстер фінішних етапів естафет.

Віта Семеренко – олімпійська чемпіонка 2014 року (естафета) та бронзова призерка Ігор (спринт). Семиразова призерка чемпіонатів світу, багатократна чемпіонка Європи та чотириразова переможниця Всесвітніх Універсіад.

Протягом кар'єри відзначалася феноменальною точністю стрільби та психологічною стійкістю у вирішальних стартах. Віта – сестра-близнючка іншої титулованої вітчизняної біатлоністки Валентини Семеренко.