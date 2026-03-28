ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Історичний прорив: український фігурист встановив рекорд на ЧС та перевершив досягнення десятиліть (відео)

19:39 28.03.2026 Сб
2 хв
Кирило Марсак продемонстрував найкращий результат України у чоловічому катанні за останні 26 років
aimg Андрій Костенко
Кирило Марсак (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)

На чемпіонаті світу з фігурного катання–2026 справжню сенсацію створив українець Кирило Марсак. 21-річний спортсмен встановив особистий рекорд, а його результат повернув Україну до еліти світового фігурного катання, перервавши тривалу серію невдач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Без повтору олімпійської помилки

До довільної програми Марсак підходив з 12-м результатом, маючи в активі другу найкращу оцінку у кар'єрі за коротку програму (83.36 бала). На відміну від Олімпійських ігор–2026, де Кирило не втримав позиції та опустився на 19-те місце, цього разу йому вдалося впоратися з нервами.

За сумою двох програм українець набрав 234.67 бала, що стало його новим особистим рекордом. Попередній топ-показник Кирила (229.25 бала) був встановлений на цьогорічному чемпіонаті Європи. У підсумковому протоколі Марсак посів 13-те місце.

Переможцем турніру став американець Ілля Малінін, який також зумів реабілітуватися за олімпійське падіння та виборов "золото".

Чемпіонат світу з фігурного катання. Чоловіки:

  1. Ілля Малінін (США) – 329.40 бала
  2. Юма Кагіяма (Японія) – 306.67
  3. Шунь Сато (Японія) – 288.54
  • …13. Кирило Марсак (Україна) – 234.67

Що означає результат для України

Досягнення Марсака є історичним одразу за декількома показниками:

Топ-результат за 17 років: востаннє так високо на ЧС українці підіймалися у 2009-му (Тетяна Волосожар та Станіслав Морозов були 6-ми у парах).

Рекорд у чоловічому катанні за 26 років: Кирило повторив результат Дмитра Дмитренка 2000 року. Кращим залишається лише "бронзовий" виступ В'ячеслава Загороднюка у 1994-му.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході
Зеленський домовився про дизель для України на рік на Близькому Сході
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна