Історичний прорив: український фігурист встановив рекорд на ЧС та перевершив досягнення десятиліть (відео)
На чемпіонаті світу з фігурного катання–2026 справжню сенсацію створив українець Кирило Марсак. 21-річний спортсмен встановив особистий рекорд, а його результат повернув Україну до еліти світового фігурного катання, перервавши тривалу серію невдач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Без повтору олімпійської помилки
До довільної програми Марсак підходив з 12-м результатом, маючи в активі другу найкращу оцінку у кар'єрі за коротку програму (83.36 бала). На відміну від Олімпійських ігор–2026, де Кирило не втримав позиції та опустився на 19-те місце, цього разу йому вдалося впоратися з нервами.
За сумою двох програм українець набрав 234.67 бала, що стало його новим особистим рекордом. Попередній топ-показник Кирила (229.25 бала) був встановлений на цьогорічному чемпіонаті Європи. У підсумковому протоколі Марсак посів 13-те місце.
Переможцем турніру став американець Ілля Малінін, який також зумів реабілітуватися за олімпійське падіння та виборов "золото".
Чемпіонат світу з фігурного катання. Чоловіки:
- Ілля Малінін (США) – 329.40 бала
- Юма Кагіяма (Японія) – 306.67
- Шунь Сато (Японія) – 288.54
- …13. Кирило Марсак (Україна) – 234.67
Що означає результат для України
Досягнення Марсака є історичним одразу за декількома показниками:
Топ-результат за 17 років: востаннє так високо на ЧС українці підіймалися у 2009-му (Тетяна Волосожар та Станіслав Морозов були 6-ми у парах).
Рекорд у чоловічому катанні за 26 років: Кирило повторив результат Дмитра Дмитренка 2000 року. Кращим залишається лише "бронзовий" виступ В'ячеслава Загороднюка у 1994-му.
Раніше очільник світового біатлону розповів в Україні про юридичну війну з росіянами.