10 минут ужаса: украинские хоккеистки потерпели сенсационное фиаско на ЧМ и потеряли шанс на повышение
Женская сборная Украины по хоккею потерпела болезненное поражение в четвертом туре чемпионата мира в Дивизионе 2B. Встреча двух лидеров таблицы завершилась победой сборной Гонконга, что автоматически лишило украинок шансов на первое место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
ЧМ-2026 (женщины). Дивизион 2B, 4-й тур
Гонконг - Украина - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Шайба Украины: Цимиренко.
Хет-трик, который разрушил все
Украина и Гонконг подходили к очной встрече с одинаковым количеством очков, но именно наши девушки возглавляли таблицу благодаря лучшей разнице шайб. После прошлогоднего триумфа над этим соперником (10:2) ожидалось, что "сине-желтые" снова будут доминировать. Однако реальность оказалась другой.
После сухой первой 20-минутки (0:0) в защите украинок произошел непонятный сбой. Нападающая соперниц Рени Нг в течение всего десяти минут трижды поразила наши ворота. Этот черный отрезок матча фактически решил судьбу всего мирового первенства.
В заключительном периоде Дарья Цимиренко сумела отыграть одну шайбу на 52-й минуте, но организовать полноценный камбэк "сине-желтым" не удалось.
Турнирная трагедия: шансов нет
Из-за регламента соревнований поражение в личной встрече стало для украинок фатальным. Даже если Гонконг проиграет свой последний матч, а Украина победит, "сине-желтые" не смогут занять первую строчку из-за показателя очных дуэлей. Таким образом, Гонконг досрочно гарантировал себе выход в Дивизион 2A на сезон-2027.
Турнирная таблица (после 4 туров):
- Гонконг - 12 очков
- Украина - 9
- Литва - 9
- Мексика - 3
- Новая Зеландия - 3
- Бельгия - 0
Последний бой за престиж
Заключительный матч на чемпионате мира сборная Украины проведет против команды Литвы.
Поединок состоится в воскресенье, 5 апреля, в 11:00 по киевскому времени. На кону будет стоять итоговое второе место в дивизионе и возможность завершить турнир с достойным результатом.
