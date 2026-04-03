10 минут ужаса: украинские хоккеистки потерпели сенсационное фиаско на ЧМ и потеряли шанс на повышение

17:37 03.04.2026 Пт
Несмотря на статус фавориток, "сине-желтые" провалили один игровой отрезок, который стоил им путевки в высший класс
aimg Андрей Костенко
Женская сборная Украины по хоккею потерпела болезненное поражение в четвертом туре чемпионата мира в Дивизионе 2B. Встреча двух лидеров таблицы завершилась победой сборной Гонконга, что автоматически лишило украинок шансов на первое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Читайте также: Исторический прорыв: украинский фигурист установил рекорд на ЧМ и превзошел достижения десятилетий

ЧМ-2026 (женщины). Дивизион 2B, 4-й тур

Гонконг - Украина - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Шайба Украины: Цимиренко.

Хет-трик, который разрушил все

Украина и Гонконг подходили к очной встрече с одинаковым количеством очков, но именно наши девушки возглавляли таблицу благодаря лучшей разнице шайб. После прошлогоднего триумфа над этим соперником (10:2) ожидалось, что "сине-желтые" снова будут доминировать. Однако реальность оказалась другой.

После сухой первой 20-минутки (0:0) в защите украинок произошел непонятный сбой. Нападающая соперниц Рени Нг в течение всего десяти минут трижды поразила наши ворота. Этот черный отрезок матча фактически решил судьбу всего мирового первенства.

В заключительном периоде Дарья Цимиренко сумела отыграть одну шайбу на 52-й минуте, но организовать полноценный камбэк "сине-желтым" не удалось.

Турнирная трагедия: шансов нет

Из-за регламента соревнований поражение в личной встрече стало для украинок фатальным. Даже если Гонконг проиграет свой последний матч, а Украина победит, "сине-желтые" не смогут занять первую строчку из-за показателя очных дуэлей. Таким образом, Гонконг досрочно гарантировал себе выход в Дивизион 2A на сезон-2027.

Турнирная таблица (после 4 туров):

  1. Гонконг - 12 очков
  2. Украина - 9
  3. Литва - 9
  4. Мексика - 3
  5. Новая Зеландия - 3
  6. Бельгия - 0

Последний бой за престиж

Заключительный матч на чемпионате мира сборная Украины проведет против команды Литвы.

Поединок состоится в воскресенье, 5 апреля, в 11:00 по киевскому времени. На кону будет стоять итоговое второе место в дивизионе и возможность завершить турнир с достойным результатом.

Ранее мы сообщили, что легенды украинского биатлона официально завершили карьеру.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои