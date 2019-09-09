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Итоги дня: 9 сентября

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Коллаж РБК-Украина

В "Газпроме" высказались о скидке на газ, Свитолина стала третьей ракеткой мира и другие новости

Porsche презентовал свой первый электромобиль Курс доллара снизился на межбанке
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