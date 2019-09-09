Новый генпрокурор выделил несколько категорий резонансных дел

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Приоритетом является конфискация активов постмайданной элиты

Новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил генпрокурор, среди приоритетов - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, "и то, что было после Майдана".

Кроме того, это дела, связанные с национальной безопасностью и обороной. "Страна фактически в состоянии войны, в то же время существовала ситуация с "Укроборонпромом", - добавил он.

Рябошапка ставит для себя в приоритет "преступления", совершенные "элитой", в том числе коррупцию, возвращение в бюджет государства украденных активов.

"Это банки, которые грабились, и активы из которых выводились. Это государственные предприятия, которые грабились в последнее время. В этих делах не просто лицо должно быть осуждено, но также деньги должны быть найдены и возвращены", - сообщил он.

Генпрокурор считает, что самый важный участок - вернуть деньги. По его словам, для этого эму нужен такой человек, как первый заместитель генпрокурора Виталий Касько, "который очень хорошо понимает, что такое международное сотрудничество, как это работает заграницей, у него есть прекрасные контакты как с представителями правоохранительных органов, так и международных организаций, которые могут нам в этом помочь".

Как сообщало РБК-Украина, 29 августа Верховная рада Украины одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины, ранее внесенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Назначение поддержали 312 парламентариев.

Сразу после своего назначения генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка анонсировал привлечение к ответственности высокопоставленных чиновников. Как отметил Рябошапка, "каждую неделю должен привлекаться к ответственности кто-то з высокопоставленных чиновников".