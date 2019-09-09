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Підсумки дня: 9 вересня

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Колаж РБК-Україна

В "Газпромі" висловилися щодо знижки на газ, Світоліна стала третьою ракеткою світу та інші новини

Porsche презентував свій перший електромобіль Курс долара знизився на міжбанку
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